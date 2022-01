Tras sufrir un infarto durante la Eurocopa, Christian Eriksen dice que quiere volver a jugar y revela: 'Morí por cinco minutos'

Siete meses atrás, el mundo del deporte vivió uno de los instantes más dramáticos, cuando el jugador danés Christian Eriksen sufrió un paro cardiaco en plena cancha, esto durante un partido de la Eurocopa 2020, en el que su equipo sostenía un encuentro contra Finlandia. Las imágenes de aquel momento le dieron la vuelta al mundo, y desde ese entonces la atención se fijó en el atleta, quien en una reciente entrevista ha revelado detalles de ese instante en el que afirma estuvo “muerto por cinco minutos”. Por fortuna, el centrocampista logró librar la batalla y salir adelante con el apoyo de sus más cercanos, por lo que ahora espera retomar sus actividades en este deporte tras concluir, de común acuerdo, su contrato con el Inter de Milán, esto luego de que le fuera implantado un desfibrilador automático, pues en Italia ningún jugador con este tipo de procedimientos puede continuar activo en las canchas.

Eriksen se sinceró durante una larga charla para el medio danés DR, espacio en el que se mostró completamente agradecido por las muestras de apoyo que recibió en su momento, un instante tan crítico que lo marcó para siempre. “Fue asombroso que tanta gente sintiera la necesidad de escribir o mandar flores. Esto tuvo un impacto en muchas personas, y ellos sintieron la necesidad de hacérmelo saber a mí y a mi familia. Eso me hace muy feliz…”, reiteró, para luego hablar del difícil episodio al que se enfrentó tras su colapso aquel 12 de junio de 2021. “En el hospital seguían diciendo que había recibido más y más flores. Fue extraño porque no esperaba que la gente enviara flores porque había muerto por cinco minutos…”, dijo.

En ese espacio, Eriksen puso en alto la relevancia de las muestras de afecto recibidas, asegurando que incluso se ha tomado un tiempo para responder directamente a todos aquellos con quienes ha coincidido. “Le ha dado las gracias a la gente que he conocido en persona. Les he dado las gracias a los médicos, a mis compañeros de equipo y a sus familias en persona. Pero a todos los fanáticos que han enviado miles de cartas, correos electrónicos y flores, o que se han acercado a mí en la calle tanto en Italia como en Dinamarca, les agradezco a todos por el apoyo que recibí en todo el mundo y que me ayudó a superar estos…”, agregó.

Su ferviente deseo de volver a las canchas

La importancia de esta entrevista ha sido tal, que Eriksen aprovechó para hablar públicamente de su deseo por volver a jugar, en espera de firmar contrato con algún club próximamente y cumplir otro anhelado sueño. “Mi objetivo es jugar en el Mundial de Qatar. Quiero jugar. Esa ha sido mi forma de pensar todo el tiempo. Es una meta, un sueño. Que me escojan es otra cosa, pero mi sueño es regresar…”, aseguró, afirmando que físicamente se siente apto para hacer posible este importante paso en su carrera. “Estoy seguro de que puedo regresar porque no me siento diferente. Físicamente estoy de nuevo en forma, ese ha sido mi objetivo y todavía falta un tiempo. Hasta ese entonces voy a jugar futbol y a probar que estoy de regreso al mismo nivel…”, dijo.

A la par de expresar su deseo por unirse a la selección nacional de Dinamarca, y de reiterar que su corazón no es ningún obstáculo, Eriksen dijo que los doctores le han comunicado que se encuentra bien y estabilizado, aunque por ahora tendrá que esperar a que surja alguna oportunidad. Del mismo modo, expresó si tiene algún tipo de temor ante un posible regreso a las canchas. “De ninguna manera, ni por asomo. Al principio tenía cuidado pensando en cuánto podía aguantar mi corazón tras lo ocurrido, pero ahora me han hecho tantas pruebas como era posible…”, afirmó.

