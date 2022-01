Elizabeth Holmes declarada culpable por fraude y conspiración

En medio de la crisis sanitaria que hemos estado viviendo durante casi dos años, Estados Unidos ha visto la resolución de algunos de sus casos más comentados con el regreso a las cortes. Las víctimas del escandaloso caso de Jeffrey Epstein vuelven a obtener un poco de justicia, pues la británica Ghislaine Maxwell, examante y mano derecha del magnate quien se quitó la vida en su celda en el 2019 antes de poder ser juzgado, fue declarada culpable de varios delitos sexuales por un juzgado de Nueva York y ahora se enfrenta a una posible condena de 60 años de cárcel. Mientras que esta semana, el organismo judicial estadounidense ha vuelto a hacer justicia, pero ahora en el caso de la exCEO de la corporación privada de tecnología sanitaria Theranos, Elizabeth Holmes, quien fue condenada por fraude y conspiración.

El lunes por la mañana, un jurado de San Jose declaró a Elizabeth Holmes, la fundadora y ex directora de Theranos, culpable de tres cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico contra los inversores de la empresa. Holmes se enfrentaba a un total de 11 cargos, de los cuales fue declarada como inocente en otros cuatro relacionados con fraude público y en los tres restantes los ocho hombres y cuatro mujeres del jurado federal no pudieron alcanzar un veredicto unánime. La emprendedora de 37 años, quien hace algunos años era considerada como la siguiente Steve Jobs por el éxito de su compañía de tecnología sanitaria, por el momento no ha sido detenida, sin embargo, se estima que la sentencia pueda llegar a ser de 20 años por cada uno de los delitos en los que fue hallada culpable, así como una multa de aproximadamente 250,000 dólares por cada cargo de fraude y conspiración. La primera acusación hacia Elizabeth ocurrió hace tres años, sin embargo, el juicio se retrasó debido a la pandemia y el nacimiento de su hijo. Tras deliberar durante siete días, los miembros del jurado coincidieron en que la empresaria engañó no sólo a sus inversiones sino también a pacientes durante varios años sobre la precisión y las capacidades de los analizadores de sangre de Theranos.

La caída de la empresa

Fundada en el 2003, la compañía creada por Elizabeth Holmes prometía ser revolucionaria en cuanto a atención sanitaria. De acuerdo con los valores que presentó en su momento la emprendedora, los dispositivos compactos de Theranos podían ser capaces de realizar cientos de pruebas de diagnóstico de forma más rápida, precisa y barata que las máquinas tradicionales. Durante los siguientes años y a una velocidad impresionante, la empresa junto a su fundadora se convirtieron en un éxito a nivel global, y Holmes fue invitada para ser la imagen de una de las portadas de Forbes en donde fue elegida como la mujer multimillonaria más joven que lo ha logrado por su propia cuenta. Sin embargo, justo en el 2015 el Wall Street Journal a través de un artículo reveló los grandes fallos en la tecnología de los aparatos y tras un año investigaciones fueron declarados como maquinas peligrosas para la salud de los pacientes. Los documentos publicados llevaron al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a presentar cargos contra Elizabeth y el exconsejero de operaciones Ramseh ‘Sunny’ Balwani, quien es expareja de la fundadora. Fueron acusado por engaño a inversores, doctores y pacientes y dichos señalamientos llevaron a Theranos a disolverse en el 2018.