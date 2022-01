Los Canucks de Vancouver lograron reunir a su utilero con la joven que le salvó la vida

El coronavirus y sus variantes se han convertido en el centro de atención a lo largo de los últimos años, provocando que la gente deje a un lado los demás temas de salud y no acuda a revisiones médicas necesarias. Por suerte, existen varios heroes que no llevan capa en el mundo que cuidan de las personas que los rodean y Nadia Popovici sin duda alguna es una de esas heroinas. El pasado 23 de octubre en medio de un emocionante partido de hockey entre los Vancouver Canucks y los Seattle Kraken, la joven se percató de que un miembro del equipo canadiense tenía una marca que podría ser un lunar maligno, por lo que no dudo en advertirle y con este gesto logró salvarle la vida.

¿Quién es Nadia Popovici?

El pasado 23 de octubre una fanática de los Seattle Kraken estaba disfrutando del primer partido en casa del equipo más nuevo de la NHL (National Hockey League). Nadia Popovici, de apenas 22 años creció siendo una seguidora de los Vancouver Canucks, sin embargo, durante esta temporada cambió de favorito y aprovechó la oportunidad de ir a apoyar a los más novatos de la NHL en su enfrentamiento con los jugadores de los Canucks. Nadia estaba disfrutando de la emocionante disputa en primera fila y durante el partido se percató de algo muy inusual. Al estar sentada justo detrás de las bancas del equipo de Vancouver, la joven pudo distinguir un lunar que parecía ser canceroso en el cuello del utilero de los Canucks, Brian ‘Red’ Hamilton.

Popovici, quien actualmente trabaja en las noches como voluntaria para una línea directa de crisis, no dudó en avisarle a Brian sobre su posible situación. “No estoy en condiciones de diagnosticar profesionalmente. Estaba muy preocupada por señalar el lunar a Hamilton. Puede ser vergonzoso o discorde señalar algo en el cuerpo de una persona”, explicó en una entrevista para la página oficial de los Kraken la joven. Pero eso no la frenó y tras llamar la atención del utilero del equipo de Seattle le mostró la pantalla de su celular con el mensaje: “El lunar en la parte posterior de tu cuello es posiblemente cancerosos. ¡Por favor, vaya a ver a un médico!” Durante la entrevista Nadia explicó que vio pasar varias veces a Brian y gracias a su conocimiento adquirido en las salas de oncología pudo ver la imagen perfecta de un melanoma maligno. La joven de Tacoma, una pequeña ciudad en el estado Washington, ha sido aceptada en varias facultades de medicina, incluyendo la Universidad de Washington y planea comenzar sus estudios este año.

La búsqueda de la heroína

Tras leer el mensaje de la fanática de los Seattle Kraken, Brian Hamilton acudió a un médico y según se informó a través del sitio oficial y las redes sociales del equipo canadiense, la joven le salvó la vida, pues su diagnóstico fue verdadero y gracias a él el lunar fue removido a tiempo del cuerpo de ‘Red’ Hamilton. “Mi nombre es Brian ‘Red’ Hamilton y soy el utilero de los Vancouver Canucks. Estoy tratando de encontrar a una persona muy especial y necesito la ayuda de la comunidad del hockey. A esta mujer que estoy tratando de encontrar, cambiaste mi vida, y ahora quiero encontrarte para decirte muchas gracias. El problema es que no sé quién eres ni de dónde eres. Sé que estabas sentada detrás de las bancas de los Canucks la noche en que Seattle Kraken jugó su primer partido en casa. Esa noche, el 23 de octubre, y el mensaje que me mostraste en tu celular quedarán grabados para siempre en mi cerebro y han marcado una verdadera diferencia que me cambió la vida y la de mi familia. Tus instintos estaban en lo cierto y ese lunar en la parte posterior de mi cuello era un melanoma maligno y gracias a tu persistencia y al rápido trabajo de nuestros médicos, ya no está. Quiero que todos sepan que esto no se trata de mí. Se trata de una persona increíble que se toma el tiempo para notar algo preocupante y encuentra una manera de señalarlo durante el caos de un partido de hockey. Haciendo todo lo posible para llamar mi atención desde las gradas mientras hacía mi trabajo en la banca de los Canucks. Estamos buscando a esta persona increíble y necesitamos que compartas con tus amigos y familiares para ayudarnos a encontrar a un héroe de la vida real, para que pueda expresar mi más sincera gratitud.”, se lee en una publicación en el perfil de Instagram del equipo canadiense.

Los usuarios de las plataformas digitales, con la ayuda de los equipos de comunicación y ventas de Kraken no tardaron más de media hora en encontrar a la salvadora de Brian. Popovici y Hamilton después se reunieron y de la forma más emotiva el utilero de los Canucks agradeció a la joven por salvar su vida. Como agradecimiento a Nadia, durante el último partido de los Seattle Kraken, en la pantalla grande de la pista de hielo contaron la emotiva historia y además anunciaron que por parte de los Canucks y Kraken, Popovici recibiría una donación de 10,000 dólares para su colegiatura y gastos de la escuela de medicina.