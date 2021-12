Los síntomas más comunes de la variante Omicron

La variante Omicron se ha convertido en el tema principal de discusión alrededor del mundo. Los científicos y expertos de la salud han estado trabajando para determinar la gravedad y las consecuencias de la nueva cepa, Sin embargo, todavía existen datos desconocidos. Varios líderes internacionales han explicado que la nueva mutación del coronavirus podría ser menos grave que la variante Delta. Varias farmacéuticas como Pfizer y BioNTech, ha confirmado que tres dosis de su vacuna neutralizan la variante Omicron y evitan fuertes síntomas, hospitalizaciones y hasta muertes. Sin embargo, La Organización Mundial de la Salud pidió a la población mundial continuar con las medidas de seguridad sanitaria y campañas de vacunación. Tedros Adhanom también expresó su preocupación por el alarmante ritmo con el cual se ha estado propagando esta nueva versión del COVID-19. Con esto en mente, los expertos de salud han anunciado los principales síntomas que se presentan debido a la Omicron para que las personas puedan identificarla y evitar contacto con otras personas para frenar la transmisión.

¿Qué tan grave es Omicron?

El director general de la OMS recientemente anunció que la nueva cepa de coronavirus parece no ser tan preocupante en cuanto a la gravedad de los casos. Sin embargo, la rápida velocidad de transmisión es un tema por el cual se han alertado varios líderes de naciones. De acuerdo con la información proporcionada por Tedros Adhanom, esta nueva mutación podría volver a afectar gravemente a los sistemas de salud a nivel global. A pesar de que varias farmacéuticas han llegado a la conclusión de que sus vacunas protegen o neutralizan el nuevo virus, al igual que con las variaciones previas, sólo evitan que los contagiados presenten síntomas graves o sean hospitalizados. Los trabajos de investigación que se ha estado realizando en torno a Omicron han logrado confirmar los síntomas más comunes que han presentado las personas que han dado positivo a la nueva mutación. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos los principales síntomas son: tos, fatiga y congestión, secreción nasal y en algunos casos dolor de cabeza y garganta.

Los expertos han expresado su preocupación ya que esta nueva variante puede confundirse con una gripa o un simple resfriado común, por lo que se ha recomendado que las personas que tengan síntomas parecidos se aíslen y se realicen una prueba de ‘secuenciación’ para determinar con certeza si se trata de una variante de COVID-19. Para darle un alto a la propagación de esta nueva cepa el Director General de la Organización Mundial de la Salud mencionó que es muy importante seguir respetando las medidas de seguridad sanitaria, evitar viajes no esenciales, no asistir a eventos masivos y evitar reuniones en espacios cerrados con muchas personas, los países deben seguir vacunando a la población y se debe administrar la dosis de refuerzo, sin embargo, la prioridad de Tedros Adhanom es vacunar con las primeras dosis a la mayor cantidad de personas posible. “No se trata de vacunas en vez de mascarillas, no se trata de vacunas en vez de sana distancia, tampoco se trata de vacunas en vez de ventilación. Hay que hacerlo todo y bien”, dijo el director de la OMS a través de un comunicado oficial.