La OMS alerta que Omicron se transmite a una velocidad preocupante

La variante Omicron se ha convertido en un gran tema de discusión a lo largo de las últimas semanas. Los científicos alrededor del mundo han llevado a cabo varios estudios para determinar la gravedad de la nueva cepa, sin embargo, todavía hay datos desconocidos. Apenas la semana pasada el principal epidemiólogo de los Estados Unidos, Anthony Fauci, explicó que la nueva mutación del coronavirus podría ser menos grave que la variante Delta. Por otro lado, las autoridades de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech dieron a conocer que tres dosis de su vacuna neutralizan la variante Omicron que ha puesto en alerta a varias naciones al nivel global. Esta semana comienza con nuevas noticias sobre esta nueva versión del COVID-19, pues el martes 14 de diciembre la Organización Mundial de la Salud informó que Omicron se propaga a un ritmo alarmante y en varias regiones del mundo se espera que se convierta en la cepa dominante.

La preocupación de la OMS

A través de un comunicado de prensa, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom informó que la variante Omicron avanza a una velocidad nunca antes vista. Hoy en día, 77 países han confirmado la presencia de esta cepa, sin embargo, Tedros ha advertido que es muy probable que ya existan casos en muchos países más sin que hayan sido detectados todavía. A pesar de que las autoridades de la organización dijeron la semana pasada que esta nueva mutación podría representar un riesgo leve a los contagiados, Adhanom mostró su preocupación debido a que la sociedad a nivel global se está tomando muy a la ligera las recomendaciones sanitarias. Según informó el director de la OMS, la rápida propagación de esta nueva variante podría volver a afectar a todos los sistemas de salud de las naciones, por lo que ha pedido que además de vacunarse, la población mundial debe seguir obedeciendo todas las medidas de seguridad sanitaria para darle un alto a la propagación. “No se trata de vacunas en vez de mascarillas, no se trata de vacunas en vez de sana distancia, tampoco se trata de vacunas en vez de ventilación. Hay que hacerlo todo y bien”, explicó Tedros.

En Europa la nueva variante ha sido tema de preocupación, la jefa de la Unión Europea explicó que a pesar de que se ha dado a conocer que los síntomas que ocasiona la Omicron son leves, la transmisión es muy rápida. Según informó Ursula bon del Leyen, más de 300 millones de personas europeas han sido completamente vacunadas y aproximadamente 62 millones de habitantes ya han recibido la dosis de refuerzo, sin embargo, se estima que a mediados de enero la nueva cepa sea la dominante en países de UE. Del otro lado del océano, el principal asesor médico del Presidente Joe Biden, Anthony Fauci también informó que por su alta transmisión Omicron podría llegar a convertirse en la variante con más presencia en Estados Unidos.

Importancia de la vacuna

A pesar de que el líder de la Organización Mundial de la Salud está a favor y promueve la dosis de refuerzo de las inoculaciones, expresó su preocupación por los países que no han logrado vacunar con las primeras dosis a la gran mayoría de los habitantes. De acuerdo con los datos proporcionado por Tedros, las hospitalizaciones actuales o fallecimientos se deben principalmente a que los pacientes contagiados no cuentan con ninguna dosis de las vacunas aprobadas, por lo que la prioridad de las naciones debe ser vacuna a los no vacunados y luego seguir con las dosis de refuerzo. 41 países de bajos ingresos no han logrado proteger ni siquiera al 10% de la población, mientras que en 98 países este proceso ha cubierto 40%.