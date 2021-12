Simone Biles y cientos de gimnastas se anotan un millonario triunfo en su caso contra Larry Nassar

Parece que apenas ayer vivíamos la emoción de los Juegos Olímpicos de verano que se llevaron a cabo en Tokyo y sin duda alguna Simone Biles fue una de las grandes figuras de la justa veraniega. Los admiradores de la gimnasta estadounidense esperaban que la deportista de 24 años arrasara con sus contrincantes y se llevara seis medallas de oro, sin embargo, la atleta puso por encima su salud mental y decidió retirase de la competencia por equipos. Desde entonces, se ha animado a hablar en varias ocasiones sobre el proceso que ha estado viviendo y entre lágrimas ha mencionado que todavía no se encuentra en un lugar en el que pueda regresar al deporte de forma competitiva. Otro de los temas con los cuales la gimnasta ha estado luchando y se ha expresado al respecto es el caso de Larry Nassar y los abusos sexuales por los que pasó junto con algunas de sus compañeras de equipo. Pero la dura batalla legal que se prolongó por cinco años llega a su fin después de que se hiciera un acuerdo con la organización de gimnasia de Estados Unidos, el cual dicta que todas las mujeres que fueron víctimas del ex médico del equipo nacional serán indemnizadas con 380 millones de dólares.

El caso Larry Nassar

En el 2018, el aquel entonces médico del equipo nacional de gimnasia estadounidense fue sentenciado a más de 300 años de cárcel después de que saliera a la luz el crimen que había realizado. Cientos de mujeres fueron abusadas por él y después de una larga lucha judicial el día de ayer terminó, en parte, la complicada batalla. Muchas atletas testificaron en contra del exmédico, pero la primera en alzar la voz fue Rachael Denhollander en 2016. “Este capitulo finalmente está cerrado. Ahora puede comenzar el arduo trabajo de reforma y reconstrucción. Si llega o no la justicia y se hace el cambio, depende de lo que suceda a continuación”, escribió en su perfil de Twitter Rachael. Larry Nassar fue acusado por el abuso de más de 330 gimnastas de la USA Gymnastics y de la Universidad Estatal de Michigan, de las cuales varias eran menores de edad. Entre los nombres que más destacan del caso son las medallistas olímpicas Simone Biles, Aly Raisman y McKayla Maroney.

Este escándalo es considerado como el mayor en la historia deportiva de Estados Unidos y de acuerdo con los datos proporcionados por medios norteamericanos, el acuerdo al cual se llegó cubrirá las reclamaciones presentadas por varias atletas. El 13 de diciembre se llegó al acuerdo con USA Gymnastics y con el Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos para que todas aquellas deportistas que fueron víctimas de abusos por parte de Nassar sean compensadas con 380 millones de dólares, además algunas de las gimnastas serán añadidas a la junta directiva de las organizaciones deportivas.

No es el fin de la batalla

A pesar de que ha sido un logro para las víctimas de los abusos del exmédico, la guerra no ha terminado. Jhon C Manly quien ha sido el representante de las mujeres durante estos complicados años, después de que se diera a conocer el resultado del juicio expresó que la batalla no ha llegado a su fin ya que las autoridades del país no realizaron de forma adecuada las investigaciones. De acuerdo con el informe publicado en julio se encontraron varios errores y encubrimientos por parte de los agentes de la FBI y esto permitió que los abusos continuaran incluso meses después de que se abriera el caso. Muchas de las atletas siguen sin poder recuperarse después de los hechos y Simone Biles es una de las atletas que recientemente expresó como se siente: “Me pesa mucho y veo a las chicas hacerlo y simplemente no es lo mismo… Estoy feliz de poder ser líder para las sobrevivientes e impulsar el valor de todos de hablar alto, así que estoy feliz de decirlo por ellas. Pero pasamos por nuestras propias cosas. Es duro… Todavía me da miedo la gimnasia”, explicó la medallista olímpica en Today Show.