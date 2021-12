El lamentable fallecimiento de Anne Rice, autora de Entrevista con el Vampiro

Una de las películas de culto de los años 90s reunió a uno de los elencos más importantes de todos los tiempos. La exitosísima Entrevista con el Vampiro fue protagoniada por Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas y Kirsten Dunst, quien logró su primera nominación a los Globo de Oro por su papel. La película fue basada en la novela fantástica de Anne Rice y estuvo nominada a varios Premios Oscar. Esta historia pertenece a la serie de libros Crónicas Vampíricas con la cual despegó la fama de la autora estadounidense Anne Rice quien lamentablemente, el pasado domingo falleció a los 80 años. La noticia se dio a conocer a través de un comunicado en redes sociales.

¿Quién fue Anne Rice?

Originaria de Nueva Orleans, fue una popular escritora estadounidense. Nacida bajo el nombre de Howard Allen O’Brien desde pequeña se autonombró Anne y a los 20 años tras casarse con el difunto poeta y pintor Stan Rice, tomó el apellido que utilizó en todas sus emblemáticas historias. Su pasión por los vampiros y las brujas comenzó a una edad muy corta y conforme fue creciendo decidió dedicar su vida a estas historias. La novelista es mejor conocida por darle un toque único y gótico al género literario del terror lo cual terminó siendo el sello distintivo en todas sus obras. Entre sus trabajos más populares se encuentra la serie de novelas fantásticas ‘Crónicas Vampíricas’ en donde destaca el relato ‘Entrevista con el Vampiro’. El libro fue publicado en 1976 y se convirtió en toda una sensación alrededor del mundo. Debido al enorme éxito de la novela, en 1994 la historia fue adaptada para la pantalla grande. La propia autora escribió el guion para la película que fue dirigida por Neil Jordan. A pesar de que la película fue nominada a varios premios, no se llevó ningún galardón, sin embargo el relato cautivó a miles de personas y es que como Anne relataría después, la inspiración de esta historia se basó en el lamentable fallecimiento de su hija a los 5 años. Algunos años depués otra de la historias de la saga estelar de Rice fue adaptada para ser película, sin embargo, tuvo menos éxito que Entrevista con el Vampiro. A lo largo de su carrera escribió más de 30 novelas, pero sin duda los 13 libros de la saga de ‘Crónicas Vampíricas’ fueron su mayor éxito. Anne vendió más de cien millones de ejemplares de sus escrituras y las espectaculares historias de criaturas místicas la convirtieron en una de las autoras más leídas a nivel global.

El sensible fallecimiento

La trágica noticia se dio a conocer a través de redes sociales el pasado domingo. Su hijo, Christopher Rice, escribió en Facebook y Twitter que su madre falleció a causa de complicaciones provocadas por un derrame cerebral. “Me rompe el corazón darles la triste noticia: esta noche, Anne murió como resultado de complicaciones cerebrovasculares. La tristeza familiar no puede ser medida. Mi madre fue un soporte incondicional y me enseñó a abrazar mis sueños, a rechazar el conformismo y a enfrentarme a las voces oscuras del miedo y las dudas. En sus últimas horas me senté a un lado de su cama de hospital, asombrado por sus logros y su coraje, inundado de recuerdos de una vida que nos llevó desde las colinas cubiertas de nieblas de la bahía de San Francisco hasta las calles mágicas de Nueva Orleans. Anne será enterrada en el mausoleo familiar, en el cementerio de Metairie, en Nuevo Orleans, en una ceremonia privada. Y el próximo año la celebraremos en un acto virtual y público.”, escribió en el comunicado el hijo de la novelista.