El chip que Elon Musk busca implantar en cerebros humanos en 2022

La carrera espacial que se llevó a cabo en verano entre los magnates Elon Musk, Richard Branson y Jeff Bezos sin duda dio mucho de qué hablar. Cada uno de los multimillonarios se dio a la tarea de llevar sus naves al espacio y entre sus principales misiones está seguir expandiendo los horizontes conocidos por la humanidad. Pero el fundador de Tesla no sólo quiere tratar de dominar las expediciones espaciales, en esta ocasión el emprendedor sudafricano anunció que el 2022 puede ser el año en el que comiencen los experimentos de implantación de chips en el cerebro humano. Pero ¿con qué fin? Bueno, este microchip ha sido diseñado para implantar inteligencia artificial en el cerebro de las personas con el fin de curar varias enfermedades neurológicas como el Alzheimer y el Parkinson.

Durante una entrevista con The Wall Street Journal, el fundador y propietario de empresas como SpaceX y Tesla afirmó que su empresa Neuralink, la cual está enfocada en los avances tecnológicos de la interfaz cerebral está a punto de lograr implantar microchips en el cerebro humano. “Neuralink funciona bien en monos y en realidad estamos haciendo muchas pruebas y confirmando que es muy seguro y confiable y que el dispositivo Neuralink se puede quitar de forma segura”, explicó el magnate durante la entrevista. De acuerdo con los datos proporcionados por la empresa, el chip ha sido probado en cerdos con un modelo funcional, y en abril se realizó un ensayo exitoso en un mono macaco. El 9 de abril del 2021 la compañía hizo público un video en que se ve a un primate jugando un video juego. El chip le permitió al cerebro del animal registrar información de las neuronas mientras jugaba, así logrando predecir los movimientos que el mono iba a realizar. “Básicamente, el primate parecía normal, pero estaba jugando un videojuego telepáticamente, lo que me parece bastante profundo”, explicó el dueño de Tesla el lunes durante su entrevista.

¿Para qué sirve el dispositivo?

La compañía perteneciente a Elon Musk ha estado desarrollando este proyecto desde el 2019. Según se ha informado en varias ocasiones, el chip está diseñado para implantar inteligencia artificial en el cerebro de las personas y con esto ayudar a curar o mejorar las condiciones de las personas que padecen enfermedades neurológicas. “Esperamos tener buenos resultados en nuestros primeros humanos, que serán personas que tengan lesiones graves de la médula espinal como cuadripléjicos, el próximo año, estamos en espera de la aprobación de la FDA. Creo que tenemos la posibilidad de permitir que alguien que no puede caminar o no pueda usar los brazos pueda volver a hacerlo, sin embargo, no de forma natural”, dijo Musk a The Wall Street Journal. El dispositivo tiene la habilidad de captar las señales del cerebro para luego traducirlas de cierta forma en controles motore. De acuerdo con los datos proporcionados por el magnate sudafricano la tecnología que han estado utilizado ha demostrado ser segura para el cerebro y se puede eliminar fácilmente, así que sólo hay que esperar la aprobación por parte de la FDA para que Neuralink empecé a colocarse en cerebros humanos. El proceso de mejoras del chip va a ir evolucionando en función de las necesidades de las personas por lo que los progresos se van a ir dando en cuanto se pueda utilizar en humanos. “Es algo muy grande y no quiero generar falsas esperanzas, pero estoy convencido de que se puede lograr. Neuralink está trabajando muy duro para garantizar la seguridad de los implantes y está en estrecha comunicación con la FDA. Si las cosas van bien, podríamos hacer pruebas iniciales en humanos a finales de este año”, publicó a través de sus redes sociales Elon Musk.