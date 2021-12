‘No parece que tenga un grado de severidad grande’, Fauci sobre la variante Omicron

La pandemia ocasionada por el brote del coronavirus nos ha obligado a aprender a adaptarnos a cambios constantes en nuestras vidas. Las campañas de vacunación han sido de gran ayuda y según informaba la Organización Mundial de la Salud hace apenas algunas semanas, si se siguen los ritmos actuales de inoculación la pandemia podría tener una fecha de término muy pronta. Sin embargo, la nueva variante Omicron ha llegado a sacudir al mundo y la incertidumbre sobre sus efectos y gravedad han obligado a varios países alrededor del mundo volver a imponer estrictas medidas sanitarias para prevenir la mayor cantidad de contagios posible con esta nueva versión del coronavirus. A pesar de que esta nueva cepa ha puesto al mundo en alerta, expertos alrededor del mundo están llevando a cabo investigaciones y según informó Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, esta nueva mutación del virus parece ser menos grave que la variante Delta.

Situación en Estados Unidos

A pesar de que los contagios con la nueva variante se han ido esparciendo con gran velocidad en Estados Unidos, Anthoyn Fauci, quien es el principal asesor médico del Presidente Joe Biden, declaró en una entrevista con la cadena CNN que parece que Omicron no es tan grave. “Hasta ahora no parece que tenga un grado de severidad muy grande. Pero tenemos que ser realmente cuidadosos antes de hacer cualquier determinación sobre que sea menos grave, o de que realmente no provoque una enfermedad tan grave, en comparación con la variante Delta. Sin embargo, los signos son muy alentadores.”, dijo Fauci durante la entrevista. De acuerdo con lo datos proporcionados por las autoridades de las entidades estadounidenses, la nueva mutación ha sido detectada en aproximadamente 15 estados. Según informó Fauci, el 99% de los casos presentes en el país norteamericano son de la variante Delta, por lo que pide que los ciudadanos continúen con los procesos de vacunación y a las personas que son elegibles para la dosis de refuerzo que estén preparados para recibirla cuando les toque.

Omicron en Sudáfrica

Según explicó el experto en salud, Sudáfrica ha experimentado una subida exponencial en contagios con la nueva mutación del coronavirus, pero según explicó Anthony, el presidente sudafricano ha dicho que a pesar de que la tasa de transmisión es alta, las hospitalizaciones y las muertes no han tenido el mismo crecimiento, lo cual podría ser una buena señal, sin embargo, el asesor médico de Biden explicó a CNN que todavía se necesita tiempo para investigar a fondo la variante Omicron.

Una nueva variante bajo la mira, ¿qué se sabe de ella?

Situación global

A pesar de que la versión más reciente de COVID-19 fue detectada hace apenas dos semanas, Omicron ya se ha esparcido a más de 40 países alrededor del mundo: Australia, Austria, Bélgica, Botsuana, Brasil, Canadá, República Checa, Rusia, Dinamarca, Francia, Alemania, Hong Kong, Israel, Italia, Japón, Holanda, Nigeria, Noruega, Portugal, España, Arabia Saudita, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, Ghana, Namibia, Malawi, Zimbabue, Argentina, México y otros países han confirmado la presencia de la nueva forma adoptada por el coronavirus. Muchas naciones han impuestos nuevas medidas y restricciones para los viajeros y habitantes de las naciones con casos identificados, sin embargo, Anthony Fauci dijo durante la entrevista con CNN que están contemplando quitar la severidad de las restricciones.