La respuesta de la OMS a las severas restricciones de algunos países debido a la variante Omicron

Hace apenas unos cuantos días pensábamos que estábamos muy cerca de ver la luz al final del túnel. Con una parte significativa de la población completamente vacunada y con los avances que han presentado las farmacéuticas, la Organización Mundial de la Salud había estimado una posible fecha de finalización de la pandemia ocasionada por el brote de coronavirus, sin embargo, la nueva variante Omicron ha puesto a todo el mundo en alerta. Esta nueva mutación ha sido detectada en varios países y la incertidumbre sobre la efectividad de las inoculaciones y la severidad de los contagios ha puesto al mundo de cabeza. Pero el director general de la OMS, Tedros Adhanom, emitió un mensaje con tal de calmar a las naciones y a sus habitantes, al informar que estas nuevas medidas que han adoptado algunos ‘no se basan en pruebas ni son eficaces por sí mismas’.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

La FDA aprobó la dosis de refuerzo de Pfizer y Moderna para mayores de 18 años

Pfizer compartirá la patente de su antiviral contra el COVID – 19 con 95 países

Que no cunda el pánico

Sí, es cierto que la variante Omicron fue evaluada como de ‘preocupación’, sin embargo, al ver la respuesta radical de muchos países hacia las naciones con casos detectados, la Organización Mundial de la Salud oficialmente destacó que la mayoría de los casos existentes son leves y no hay evidencia clara todavía de si la nueva forma que adoptó el COVID-19 tenga algún impacto en la efectividad de las vacunas existentes. De acuerdo con la información proporcionada por la OMS, esta nueva mutación del virus puede que sea más infecciosa que la cepa Delta, incluso en las personas que tienen todas las dosis de las vacunas, pero han afirmado que no hay señales de que las vacunas sean menos efectivas para prevenir hospitalizaciones o muertes. Durante el encuentro semanal con los Estados miembros de la entidad de salud mundial el director general de la OMS declaró que las medidas aplicadas que castigan a Botsuana u Sudáfrica son contraproducentes, ya que la tasa de vacunación de ese continente es más baja que en las demás naciones y la falta de seguimiento de medidas de salud pública o el seguimiento de plan de vacunación a nivel global podrían llevar al virus a evolucionar a nuevas variantes como esta. “Agradezco a Botsuana y Sudáfrica por detectar, secuenciar y reportar la nueva variante tan rápido, y es profundamente preocupante que esos países estén siendo castigados por otros después de haber hecho lo correcto”, dijo Tedro Adhanom. Según explicaron los expertos de salud, se requieren por lo menos dos semanas de estudios para determinar la gravedad de la nueva cepa del coronavirus, sin embargo, han confirmado que por el momento no se han registrado casos fuertes o muertes debido a Omicron.

Una nueva variante bajo la mira, ¿qué se sabe de ella?

Situación global

De acuerdo con los datos proporcionados por varios expertos los síntomas que se han identificado de la variante Omicron son: fatiga ocasional, dolores de cabeza y cuerpo y dolor de garganta, sin embargo, se requiere más tiempo para investigar a fondo todos los efectos que puede provocar esta nueva mutación. Al menos 70 países han informado sobre las nuevas restricciones de viaje desde países africanos o aquellos con casos confirmados de la nueva variante, mientras que la lista de las naciones con personas contagiadas ha aumentado. Estos son los países que han confirmado tener por lo menos a una persona contagiada con Omicron: Australia, Austria, Bélgica, Botsuana, Brasil, Canadá, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Hong Kong, Israel, Italia, Japón, Holanda, Nigeria, Noruega, Portugal, Arabia Saudita, Sudáfrica, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.