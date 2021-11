La variante Omicron pone al mundo de nuevo en alerta

Hace apenas unas semanas los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimaron una posible fecha de finalización de la pandemia. Para lograr esto señalaron que era importante que las personas alrededor del mundo siguieran protegiéndose, y las campañas de vacunación continuaran con el mismo ritmo, pero esta luz al final del túnel podría apagarse. A pesar de que las grandes farmacéuticas están teniendo grandes avances y las patentes que han creado ya están protegiendo a un gran porcentaje de la población, una nueva variante llega a sacudir de nuevo al planeta. La OMS anunció el viernes, que la nueva forma que ha adoptado el virus podría representar un gran riesgo de infección y fue denominada como ‘variante de preocupación’ a nivel mundial.

Una nueva variante bajo la mira, ¿qué se sabe de ella?

Omicron

El viernes, 26 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud detectó la aparición de una totalmente nueva variante de COVID-19. Los expertos anunciaron la semana pasada que esta nueva forma de coronavirus tiene alrededor de 32 mutaciones y cuenta con una proteína de espiga completamente diferente a la del virus original. Los primeros casos fueron confirmados al sur de África en la República de Botsuana, sin embargo, se cree que es muy fácil de contraer ya que se ha identificado en varios países, el domingo por la tarde el Gobierno de Canadá anunció que existen dos casos la ciudad de Ottawa, Hong Kong declaró a sus primeros pacientes de Omicron la semana pasada, casi al mismo tiempo que Botsuana, Bélgica hasta el momento tiene registro de un paciente. Portugal confirmó que todo el equipo de futbol de Belenenses ha dado positivo con la nueva variante después de que uno de los jugadores acudiera a un partido de la selección nacional en Sudáfrica. Israel, Austria, Italia, Alemania, Francia, República Checa, Holanda, Bélgica y Reino Unido también ha encontrado casos de personas contagiadas con la nueva y alarmante variación. Mientras tanto muchos países ya han comenzado a aplicar medidas de precaución y varias naciones ya han restringido el acceso a personas procedentes de Sudáfrica, Namibia, Zimbabue, Botsuana, Lesoto, Suazilandia y algunos países como Ucrania y Corea del Sur agregaron a los requisitos de entrada al país una cuarentena de 14 días a todos los viajeros y habitantes provenientes de alguno de los lugares en los que ha sido detectada esta nueva mutación. Filipinas decidió retrasar de nuevo la apertura de sus fronteras a todos los visitantes y Japón restringió la entrada de pasajeros que vengan de los países con casos confirmados.

¿Qué es una variante de preocupación?

De acuerdo con los datos proporcionados por la OMS en su sitio web todavía no se tiene claro qué tan peligrosa pueda llegar a ser esta variante y no se ha podido confirmar si las vacunas existentes protegen a los contagiados de síntomas severos. SIn embargo, una 'variante de preocupación' es la categoría más alta dentro del listado de variantes de covid creado por los expertos. “Omicron tiene un número sin precedentes de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes por su impacto potencial en la trayectoria de la pandemia”, publicaron en un comunicado de prensa, pero han confirmado que el riesgo global relacionado con esta nueva versión del virus se evalúa como muy alto. Entre las principales recomendaciones de protección se encuentran: el uso correcto de los cubrebocas, el seguimiento de todas las medidas de seguridad sanitarias establecidas por los científicos y la postergación de los viajes no esenciales. Según explicaron las autoridades, se requieren un par de semanas para conocer con exactitud todos los efectos que trae consigo la variante Omicron.