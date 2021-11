Consejos ideales para mantener tus uñas a punto

Las uñas, al igual que las manos, la cara o la vestimenta, son una primera impresión que habla sobre tu imagen y cuidado personal. Con las manos hacemos prácticamente todo y, aunque las mujeres tienden a vigilar más el estado de sus uñas que los hombres, el cuidado debe ser para todos. Aquí hacemos un recuento de los principales cuidados que debes tener para mantenerlas siempre listas.

¿Por qué se debilitan? El debilitamiento de las uñas se debe a diferentes factores: la genética, limarlas por encima, las aplicaciones de acrílicos o uñas postizas de otro tipo, así como el esmalte permanente en gel, factores que no permiten respirar la uña por sí sola.

Diagnóstico de uñas

¿Las tienes fuertes o se rompen con facilidad? ¿Tienen un color liso o ves líneas blancas? ¿notas enrojecimiento en la zona alrededor de ellas? Estas son algunas de las preguntas que debes hacerte y observar para saber el estado de tus uñas, ya que a simple vista puedes detectarlas. Atender a tiempo estos síntomas te ayudará a evitar infecciones, mal olor o, peor aún, hongos. ¡No ignores lo que veas!

Cuidados para tus uñas

Como todo, el cuidado de las uñas requiere paciencia y una rutina que debe incluir estos pasos:

● Déjalas respirar. Las uñas deben descansar de dos a tres semanas por mes para dejarlas respirar. Para lucirlas, basta con tenerlas cortas, naturales y sin esmalte.

● Utiliza crema. Mantenerlas hidratadas hará la diferencia para evitar grietas.

● Lávalas bien. A la hora de lavar las manos, no olvides las uñas, a ellas entra polvo, mugre y hasta comida, asegúrate de mantenerlas limpias para que no crezcan bacterias por debajo.

● No las muerdas. Los dientes no son la mejor herramienta para un corte de uñas. Al contrario, estarás forzándolas y esto puede romperlas con mayor facilidad. Además, no es higiénico.

● No jales los padrastros. Los cueritos o pellejitos que pudieran salir alrededor, deben ser cortados al ras, jalarlos solo lastimará tu dedo y la estética de tus manos.

● No cortes las cutículas. Esta capa de piel protege la uña y su nacimiento, es lo que protege una parte de la uña que aún no está a la vista pero que ya creció. Cutículas dañadas es sinónimo de uñas dañadas.

● Aplica fortalecedor de uñas. Un buen punto de partida es sustituir el esmalte por un fortalecedor de uñas como el Si-Nails, de ISDIN.

Fortaleciendo las uñas

Hablemos a profundidad de uno de los consejos clave para tener las uñas a punto. Si-Nails es un producto elaborado especialmente para proteger y mejorar el aspecto de las uñas. Incluye ingredientes como el ácido hialurónico, para mantener la hidratación por más tiempo; aceite de lentisco para aumentar el grosor y hacerlas más fuertes; silicio orgánico, que penetra en la uña para su crecimiento y remineralizar la uña y queratina dura para mejorar la flexibilidad y dureza, así como estimular su enlace con las proteínas.

Uñas perfectas en un click

Sí-Nails, de Isdin, te provee del cuidado que tus uñas necesitan. Entre los beneficios más destacados se encuentran:

-Restaura. Gracias a la queratina y calidad de silicio en su formulación, favorece la reestructuración de las uñas.

-Acabado natural. Al ser un producto tratamiento, no contiene color, dando un aspecto natural a uñas y cutículas.

-Crece y resiste. Con la aplicación constante, evitarás las roturas en el borde. Sí-Nails promueve el crecimiento y resistencia.

-Aplicador en forma de brocha. Utilízalo todos los días sobre una uña limpia y seca, solo hay que imitar la forma en que pondría esmalte y, de ser posible, pasarlo por abajo y reaplicar en la noche antes de dormir. Los resultados son visibles en 14 días de uso, para mantenimiento aplícalo por 30 días, el producto tiene capacidad para un mes de tratamiento.

-Fácil de usar. Si-Nails es muy práctica, ya que contiene un dispositivo, que al hacer click arroja la cantidad necesaria de producto por uña. Por ello, nunca tendrás exceso de producto, eliminando cualquier posibilidad de desperdicio.

TIP: Después de aplicar el producto, evita lavar las manos para no eliminar el producto. Es por eso la recomendación de utilizarlo en la noche, es como un paso más a tu rutina de skincare. Ahora sí, ¡estás lista para lucir uñas de diez!

