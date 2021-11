Las hermanas Turpin han roto el silencio tras haber sobrevivido a la casa del terror

En el 2018 una historia acaparaba todos los titulares, 13 hermanos eran rescatados de los devastadores abusos de sus padres. Una heroica jovencita tomó la oportunidad de escapar de la casa en la que por lo menos dos de sus hermanos se encontraban encadenados y llamó a la policía denunciando lo que estaban viviendo. Lo que las autoridades encontraron en ese lugar que rápidamente fue bautizado como ‘la casa del terror’ fue mucho peor de lo que cualquiera hubiera imaginado. A pesar de que en la web se encontraban fotografías de la familia, la privacidad de los Turpin decidió resguardarse y mientras sus padres enfrentaron un juicio que los llevó a la cárcel donde pasarán los próximos 25 años, los hermanos fueron diluyéndose de la mirada pública con el tiempo, hasta ahora. Dos de las hermanas Turpin han decidido romper el silencio y conceder la primera entrevista de este tipo en el caso, que ha sido transmitida en un especial de 20/20.

Los 13 hermanos que iban de los 2 a los 29 años vivían en condiciones deplorables sometidos a los abusos de sus padres, hasta que Jordan -de 17 años en aquel entonces- decidió escapar y llamar al 911: “Mis dos hermanitas están encadenadas”, se le escuchaba decir en la grabación que ha sido publicada por primera vez en este especial. Ha sido precisamente ella quien ha decidido tomar la palabra y contar en primera persona lo que vivieron. Durante la charla con Diane Sawyer, Jordan explicó por qué tomó la decisión de llamar a las autoridades en ese momento: “Pienso que fue el que estuvimos tan cerca de la muerte tantas veces…Era mi única oportunidad. Si algo me pasaba, por lo menos moriría intentándolo”.

Al recordar esa noche, la voz de Jordan se entrecorta, para poder explicar cómo ni siquiera podía marcar al 911 de lo mucho que le temblaban las manos. El teléfono desde el que hizo la llamada era un equipo viejo que ya se encontraba desconectado, solamente estaba habilitado para hablar al 911. “Tenía que asegurarme de que se escapaba no regresaríamos, y recibiríamos la ayuda que necesitábamos. Porque si regresábamos, no hay manera de que yo hubiera podido estar aquí sentada en este momento”, explicó la joven que intentó reflejar la desesperación que vivían en su situación.

En el programa también se tocó el tema sobre la vida después de su rescate, la cual no fue nada sencilla ante las dificultades del sistema al cual fueron remitidos. Uno de los fiscales del distrito incluso explicó que todavía no pueden acceder al dinero de donaciones que se reunió al momento que se dio la noticia.

Con el futuro de frente

Las hermanas que han decidido hablar en esta ocasión, Jordan y Jennifer, han contado cómo se encuentran el resto de los chicos Turpin y la mayor de las chicas, de 33 años, no quiere que sean vistos como víctimas: “Son fuertes. No están destruidos. Van a lograrlo”. Para muestra, Jordan, quien tiene muy claro el camino que quiere seguir en su vida. “Quiero ser una conferencista motivacional para ayudar a otros. Toda mi vida ha sido difícil para mí entender por qué todo esto pasó, pero si puedo usar lo que pasó para hacer la diferencia en el mundo, entonces pienso que eso me puede sanar”, dijo la joven en una entrevista de seguimiento en Good Morning America.

En esta nueva charla, las hermanas fueron claras: “Siempre hay una salida, y espero que la gente saque eso de nuestra historia. Siempre hay esperanza, incluso cuando parezca que no hay ninguna”.

