'Diego y yo' de Frida Kahlo se ha convertido en la pintura latinoamericana más costosa de la historia

Durante las últimas semanas hemos sido testigos de las subastas más espectaculares en donde se vendieron piezas que han marcado la historia. Su origen y belleza las han convertido en objetos de deseo para muchos, sin embargo, sólo las personas con las riquezas más grandes pueden hacerse de uno de estos tesoros. Apenas la semana pasada se llevó a cabo la subasta de dos pulseras de María Antonieta que fueron resguardadas por la misma reina para no caer en manos de los revolucionarios y unas cuantas semanas antes de esta venta una familia británica se llevó una fortuna al querer deshacerse de dos piezas del Antiguo Egipto que usaban de adorno sin saber el valor que representaban. Pero en esta ocasión el talento mexicano es el que aparece en los titulares alrededor del mundo. Una de las más grandes obras de arte de la artista Frida Kahlo se convirtió en la pintura más cara de origen latinoamericano jamás vendida al alcanzar la suma de 34,9 millones de dólares.

Diego y yo

El pasado mes de septiembre la casa de subastas Sotheby´s publicó una noticia de extremo interés para los amantes del arte. A través de un comunicado en su sitio web y redes sociales, informaron que el autorretrato de Frida Kahlo, ‘Diego y yo’ sería subastado en noviembre en Nueva York. Esta pieza de la pintora mexicana había sido vendida en 1990 y alcanzó una suma de 1,4 millones de dólares. En ese entonces se convirtió en la primera obra de un artista latinoamericano en rebasar el millón de dólares. Los expertos de Sotheby´s habían estimado que en esta ocasión la pieza podría rebasar los 30 millones de dólares, y no se equivocaron. El día de ayer, después de haber recorrido Taipei, Hong Kong, Londres y Los Ángeles, la obra de Frida Kahlo fue vendida en Nueva York por 34,9 millones de dólares. De acuerdo con los datos proporcionados por The New York Times, el comprador fue Eduardo Francisco Constantini, quien es un economista y empresario argentino. Principalmente se dedica al mercado inmobiliario y financiero, pero su pasión por al arte lo ha llevado a fundar el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires en donde se sospecha que se exhibirá su más reciente compra.

¿A qué se debe el éxito de la pintura?

Según informaron durante la presentación de la pintura, actualmente las obras surrealistas de mujeres del siglo XX tienen más popularidad y entre las artistas favoritas alrededor del mundo se encuentra Frida Kahlo con sus espectaculares trabajos. Diego y yo rompió todos los récords establecidos previamente por artistas latinos y desplazó a la segunda posición la obra del muralista Diego Rivera. ‘Los Rivales’, creada por el esposo de Frida en 1931 fue subasta por 9,7 millones de dólares en el 2018 y permaneció como la obra más cara latinoamericana hasta el día de ayer. Ana di Stasi, la directora de arte latinoamericano de Sotheby’s explicó que la obra de la mexicana fue realizada en el mismo año en que su esposo se embarcó en un romance con María Félix: “Este retrato es la expresión de se angustia y dolor. Se podría decir que el resultado de esta noche es la venganza suprema, pero de hecho es la máxima validación del extraordinario talento y el atractivo global de Kahlo”, mencionó Ana di Stasi en un comunicado después de la subasta.