Pfizer compartirá la patente de su antiviral contra el COVID – 19 con 95 países

El coronavirus nos ha obligado a permanecer encerrados y siguiendo estrictas medidas de seguridad sanitaria por más de año y medio, sin embargo, la farmacéutica estadounidense Pfizer ha facilitado en varios aspectos la propagación y protección de los contagios a nivel global. Después de haber logrado en tener la primera vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) los expertos de la empresa se dieron a la tarea de brindarle protección a los más pequeños y logró que su vacuna también se aprobara para niños de 5 a 11 años. Pero la labor de los investigadores no acabó ahí, ya que recientemente anunciaron el lanzamiento de su píldora antiviral contra el virus y ahora anunciaron que compartirán la patente para que esta esté disponible en 95 países de bajos y medianos recursos.

El día de hoy, a través de sus redes sociales, Pfizer lanzó el comunicado oficial con la noticia. El fabricante de medicamentos firmó un acuerdo con Medicines Patent Pool, una organización de salud pública respaldada por la OMS, para permitir que otros fabricantes de distintos países tengan la oportunidad de crear la píldora contra el COVID-19. De acuerdo con la información proporcionada por medio de la cuenta oficial de Twitter, la farmacéutica explicó que este nuevo tratamiento podría cambiar el rumbo de la pandemia al estar disponible a más de la mitad de la población mundial. Según se informó, las naciones de recursos bajos a medianos cubren el 53% de los habitantes a nivel global, por lo que esta noticia es muy esperanzadora. 95 países conseguirán la patente para este nuevo antiviral, aunque todavía no se ha dado a conocer la lista de las naciones que se benefician de este tratado, se hizo saber que el acuerdo excluye a países grandes. A pesar de que algunos países como Brasil, podrían obtener la licencia para la fabricación de la pastilla, el país no podrá aplicar el uso dentro de sus fronteras.

La píldora contra el coronavirus

A principios de este mes, Pfizer anunció que la administración de este medicamento mostró una baja del 89% en el riesgo de hospitalización o muerte por el contagio con COVID-19. Todavía no se publican de forma oficial los resultados de los estudios que se llevaron a cabo pero aseguran que las personas que recibieron los medicamentos durante los primeros tres días de aparaicion síntomas arrojaron resutados impresionantes. La pastilla PF-07321332, mejor conocida como Paxlovid, deberá administrarse en combinación con un medicamento antiviral existente. El Ritonavir, es un antirretroviral que se utiliza principalmente para la terapia de pacientes con infección por VIH, pero en esta ocasión se espera que en conjunto con el medicamento de Pfizer ayude a miles de personas a disminuir la propagación del coronavirus. De acuerdo con los términos de la alianza, Pfizer no se verá beneficiado por la futura venta de las píldoras y renunciará a los ingresos por las ventas en todos los países en los que se tendrá acceso al medicamento mientras la pandemia siga siendo considerada como emergencia sanitaria pública. Todavía no existe una fecha exacta para la comercialización, pero se espera que la producción comience en los próximos meses.