¡Es oficial! Squid Game tendrá una segunda temporada

Netflix, una de las plataformas de streaming más usadas a nivel global, cada año encuentra nuevas formas de sorprendernos y cautivarnos con nuevas producciones espectaculares. Para cada temporada, ocasión y para todos los gustos, la vasta colección de películas y series de la aplicación siempre está para salvarnos. A lo largo de los años hemos disfrutado de estrenos como Bridgerton, Luis Miguel, La Serie, The Crown y muchos otros que simplemente no podemos dejar de ver y nunca queremos que acaben de salir nuevos episodios. El juego del Calamar sin duda es otra de las series que ha causado furor dentro y fuera de la pantalla alrededor del mundo y después de haberse convertido en la serie más vista de Netflix el creador del drama surcoreano anunció que se está trabajando en la segunda temporada.

La segunda temporada de Squid Game

Por el momento sólo existen 9 episodios de aproximadamente 1 hora cada uno y hace apenas unas semanas el creador de este fenómeno confesó durante una entrevista con Variety que no tenía planeada una secuela. Pero después de desilusionar a los millones de fanáticos recientemente confirmó que ya está trabajando en la segunda parte. Durante el evento especial que se llevó a cabo en Los Ángeles y el cual le organizaron al elenco para celebrar su gran éxito mundial, se presentaron todos los personajes emblemáticos de la trama. Precisamente durante esa red carpet, el director Hwang Dong – Hyuk, dio a conocer la noticia de la secuela.

Sin embargo, no quiso contar muchos detalles de lo que podremos ver en la siguiente parte de Squid Game, pero confesó que los fans fueron los que lo convencieron de seguir con la historia: “Casi siento que no me dejan otra opción. Ha habido tanta presión, tanta demanda y tanto amor por una segunda temporada”, explicó Hwang en entrevista con los medios estadounidenses. Reveló que le gustaría profundizar más en la historia del personaje principal y aseguró que Gi- Hun no va a faltar en la temporada dos, pero también detalló que le gustaría que reaparecieran el detective que cautivó el corazón de muchos y el líder del juego.

Pero Dong – Hyuk no quiso dar más detalles: “. “Está en mi cabeza ahora mismo. Actualmente estoy en proceso de planificación. Creo que es demasiado pronto para decir cuándo y cómo sucederá, así que les prometo esto: Gi- Hun regresará y hará algo por el mundo”, dijo el creador de El Juego del Calamar. Ya que tampoco reveló una posible fecha de estreno, realmente es muy complicado predecir el lanzamiento y basándonos en lo que tardó en salir al público la primera parte, podríamos esperar un largo tiempo para conocer los siguientes pasos de los personajes

¿De qué trata la serie?

El drama surcoreano que apenas se estrenó en el mes de septiembre ha acumulado más de 111 millones de espectadores alrededor del mundo. De acuerdo con un comunicado por parte de la plataforma, es una de las series más exitosas del mundo. En caso de que seas de las pocas personas en el planeta que no haya visto este fenómeno te explicamos que básicamente trata de un juego de supervivencia que consta de seis pruebas. Las personas que por voluntad propia deciden participar tienen problemas económicos gigantes y buscan una forma de solventar sus deudas. Las competencias están basadas en juegos infantiles que eran populares en Corea del Sur, a los jugadores se le promete que al finalizar se podrán llevar una enorme cantidad de dinero, sin embargo, omiten explicarles que los participantes que no sigan las reglas del juego o pierdan serán eliminados al perder la vida. A pesar de la violencia presente en las escenas, la trama ha cautivado tanto a los usuarios que en todo el mundo se han recreado las partes más emblemáticas.