Oscar Pistorius podría ser considerado para recibir su libertad condicional

Después de convertirse en un estandarte de superación y perseverancia, la vida del atleta olímpico Oscar Pistorius tomó el giro más siniestro cuando se le encontró culpable, primero de asesinato involuntario y después del asesinato de su entonces novia, Reeve Steenkamp. De esto han pasado siete años, y al pasar la mitad de su sentencia en prisión, hay una probabilidad de que pueda aplicar para conseguir su libertad condicional. Aunque en un inicio había sido sentenciado únicamente a 6 años de prisión al haberse determinado el crimen como un homicidio imprudencial, la pena incrementó a 13 años cuando se le encontró culpable de asesinato. A pesar de esto, en julio de este año cumplió la mitad de su sentencia, lo que lo hace elegible para solicitad su libertad condicional, según ha revelado la abogada de la familia de la víctima, dejando claro que esto no significa que directamente la vaya a conseguir.

Hablando con el medio local SABC, la abogada Tania Koen confirmó que los padres de Reeve están dispuestos a seguir el proceso de reunirse con Pistorius, aunque la primera reunión no sucedió al no cumplirse algunas de las condiciones necesarias: “June siempre ha dicho que ha perdonado a Oscar, sin embargo, eso no significa que no deba pagar por lo que hizo. A Barry le cuesta un poco, pero eso es algo que tendrá que decir en el momento correcto.

Ante esto, el departamento de correccionales de Sudáfrica ha emitido su propio comunicado, según reportan medios locales, explicando que se está planeando una reunión entre Pistorius y los padres de Reeve, siguiendo el proceso establecido. Aparentemente, la junta tendría que haber sucedido ya, pero fue pospuesta y no se ha establecido una nueva fecha para llevarla a cabo. A pesar de esto, fueron reservados sobre la probabilidad de una libertad condicional: “Tienen que presentarse frente a la corte condicional. Se toma una determinación sobre si están listos para ser regresados a la comunidad o continúan en prisión cumpliendo con el resto de su sentencia”, explicó Singhabakho Nxumalo a AFP.

¿Qué fue lo que sucedió?

Oscar Pistorius nació el 22 de noviembre de 1986 en Sandton, Sudáfrica, sin perones debido a una malformación genética, por lo que cuando tenía apenas once meses se decidió amputarle ambas piernas por debajo de la rodilla. Pero esto nunca fue un obstáculo para él, entregándose al deporte desde que era muy joven. Esto le permitió competir en los Juegos Paralímpicos de Atenas y Pekín, pero esto no era suficiente para Pistorius. El atleta decidió recurrir a los tribunales, pues su sueño era competir en los Juegos Olímpicos, lo que consiguió en Londres 2012, convirtiéndose en la primera persona con amputaciones en participar en la justa deportiva más importante del mundo.

Solamente unos meses después, todo cambiaría. La madrugada del Día de San Valentín del 2013, se reportaban disparos en su hogar, resultando en el fallecimiento de su novia, Reeve Steenkamp, quien también era muy conocida en Sudáfrica y con quien apenas llevaba cuatro meses de relación. ¿Quién había disparado el arma? Pistorius, quien decía haber creído que alguien había entrado a su casa a robar. El inspector de la policía que acudía a la llamada escuchaba testimonios de los vecinos que apuntaban a que se había oído a la pareja discutir antes de los disparos, y curiosamente, se trataba del mismo hombre que años antes había detenido al atleta por otro episodio violento con una mujer, lo que levantaba todas las alarmas.

El juicio de 17 días que fue transmitido en directo conmocionaba al mundo, y en un primer momento se le sentenciaba solamente a 6 años de prisión, pues la jueza decía que creía que Pistorius había disparado el arma intencionalmente sin saber quién estaba detrás de la puerta del baño. Oscar pasaría solo unos meses en prisión antes de salir bajo libertad condicional. Pero ante las protestas de todo tipo de sectores, la sentencia fue revisada y elevada a 13 años y cinco meses, lo que sumaba 15 años, el triple de su primera pena. La Corte Suprema de Apelaciones fue la encargada de tomar la determinación que mantiene hasta este día a Pistorius en la cárcel.

