Conmoción por el trágico fallecimiento de la cantante brasileña Marília Mendonça a los 26 años

El mundo de la música brasileña se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento de la cantante Marília Mendonça, de 26 años, quien desafortunadamente murió tras desplomarse la aeronave en la que se trasladaba a la ciudad de Minas Gerais, en donde daría un concierto. La noticia fue confirmada a través de un comunicado emitido por el cuerpo de bomberos de lugar, quienes fueron los encargados de realizar las maniobras de rescate de los cuerpos y los primeros en trasladarse a la zona del desplome.

El fatal accidente ocurrió la tarde del pasado viernes en la zona de en la sierra de Caratinga, ya en territorio de Minas Gerais, según informaron los bomberos. Junto con Marília también viajaban con ella cuatro personas más, las cuales también han fallecido. Se trataba de su productor Henrique Ribeiro, su tío y asesor Abicieli Silveira Dias Filho, y el piloto y copiloto del avión, cuyas identidades no han sido reveladas hasta el momento. “Este viernes, una pequeña aeronave, modelo Beech Aircraft, se estrelló en la zona rural de Piedade de Caratinga. Se confirma que la aeronave transportaba a la cantante Marília Mendonça; ella está entre las víctimas fatales”, informaron.

La aeronave en la que viajaba la famosa cantante y sus acompañantes era un aerotaxi bimotor Beech. El cuerpo de bomberos ha detallado que fueron alertados sobre el incidente alrededor de las 15:30 de la tarde hora local, por lo que de inmediato los equipos de rescate pusieron marcha al lugar. Al llegar, los bomberos pudieron constatar que, a pesar del fuerte aroma a combustible, no había evidencia de fuego o riesgo de que los restos del aerotaxi se pudieran hundir en el río.

Minutos antes del siniestro, Marília Mendonça había compartido en sus redes sociales un video en el que se le podía ver a punto de abordar la aeronave que la llevaría a Minas Gerais, con maleta en mano. La cantante incluso se tomó el tiempo para bromear sobre toda la comida tradicional que ofrece el destino que estaba a punto de visitar. Esta publicación se ha llenado de un sinfín de mensajes de condolencias de parte de sus fans, quienes se han mostrado incrédulos ante la triste noticia de la cantante de sertanejo, el género musical más popular de Brasil, incluso más que la samba.

Neymar, conmovido ante la partida de su ídolo

Como era de esperarse, las redes sociales se han llenado de muestras de cariño y sentidos homenajes para la famosa cantante, llamando poderosamente la atención la reacción del futbolisa brasileño Neymar. Y es el que el jugador no pudo ocultar su pesar ante la lamentable partida de Marília Mendonça, a quien admiraba con mucho fervor. Así lo hizo saber a través de sus redes sociales, en donde ha compartido varios mensajes dedicados a la fallecida artista. A través de su perfil de Instagram, Neymar compartió un video en el que se le puede ver sobre el escenario al lado de la cantante. Junto al video, el deportista escribió: “Una de las mejores sorpresas que he tenido en mi vida: que me cantaras el Feliz cumpleaños, que honor para mi. ¡Marcaste tu nombre en Brasil y en el mundo! Seré tu eterno fan. Descansa en paz. Además, durante el partido que jugó con el PSG en contra del FC Girondins de Bordeaux, Neymar dedicó los dos goles que anotó a la memoria de la cantante. “Seré tu eterno fan reina del sufrimiento. Descansa en paz, Marília Mendonça”, se podía leer sobre una playera que el jugador llevaba debajo de su uniforme, el cual levantó durante la celebración de sus dos goles.

