Bear, el perrito que salvó koalas durante los incendios en Australia, recibe un importante reconocimiento

El año pasado, Australia enfrentó una de sus crisis ambientales más devastadoras de su historia. Y es que una serie de incendios arrasaron con cientos de hectáreas de bosque, lo que se tradujo en irreparables pérdidas de flora y fauna, dejando enormes territorios naturales sumamente destrozados. De hecho, una de las especies animales más afectada por el fuego fueron los koalas, quienes debido a que viven en lo alto de las copas de los árboles y a su lento andar fueron presas fáciles de esta situación. Afortunadamente hubo cientos de voluntarios que se lanzaron al rescate de estos tiernos animales, aunque debido a las condiciones en las que trabajaron su labor se complicó, pues los koalas suelen camuflarse. Es ahí donde entró la labor de Bear, un perrito de raza koolie que ayudó a los humanos a encontrar a los koalas heridos en las zonas devastadas por el fuego, logrando convertirse en un héroe internacional, por lo que recientemente le ha sido otorgado un galardón muy especial con el que han reconocido su valiente labor.

Fue el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW, por sus siglas en inglés) el encargado de galardonar a Bear con el premio Animal Action Award, reconociendo así su “su incansable trabajo en la búsqueda de koalas enfermos y heridos durante una crisis importante”, destacó IFAW en un comunicado compartido en su página web. “Su pasión es evidente en todo lo que hace y se le atribuye la localización de más de 100 koalas durante los incendios forestales del Verano Negro de Australia de 2019-2020", detallaron.

A través de la cuenta de Instagram que los cuidadores y entrenadores de Bear le han abierto al tierno can, han mostrado su alegría por el reconocimiento que se ha hecho a la heroica labor del perro. Y aunque evidentemente Bear no está enterado del reconocimiento que le ha sido otorgado, sus dueños se han encargado de hacerle saber de alguna manera que ha hecho un buen trabajo. “Bear no pudo estar en la premiación, pero nos aseguramos de que se sintiera apreciado con esta pelota de tenis súper divertida”, expresaron en el perfil de Instagram junto a unas fotografías del perrito jugando con su nueva pelota.

El responsable de Bear, el Dr. Romane Cristescu, también se mostró emocionado por la distinción de la que fue objeto su perro, por lo que no dudó en elogiar el importante trabajo del can, mostrándose de lo más orgulloso. "Creemos que Bear realmente se merecía este premio porque ha sido un buen chico al ayudarnos a encontrar y rescatar muchos koalas, especialmente durante los incendios forestales. Él trabaja durante todo el año para ayudarnos a hacer un lugar mejor y más seguro para los koalas. Le daremos a Bear palmaditas y juego extra por su premio", comentó.

La historia de Bear

El tierno perrito que hoy se ha convertido en toda una celebridad, pues incluso Tom Hanks ha propuesto llevar su historia a la pantalla grande, fue abandonado cuando era un cachorro debido a que fue diagnosticado con Trastorno Obsesivo Compulsivo. Sin embargo, fue recogido por los expertos del Centro de Perros de Detección para la Conservación de la Universidad de Sunshine Coast, quienes supieron canalizar toda su energía entrenándolo para detectar koalas vivos a través del olor de su pelaje, algo que hoy lo ha llevado a ser galardonado y reconocido en todo el mundo.