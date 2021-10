¿Por qué Facebook ahora se llamará Meta?

En los últimos meses, Mark Zuckerberg junto con su plataforma Facebook, han sido los protagonistas de varios titulares alrededor del mundo. Primero, el programador y empresario dio un pequeño avance de como podría cambiar el futuro de las oficinas gracias al nuevo universo que están trabajando de la mano de Oculus. Unas cuantas semanas después, la plataforma de Facebook a nivel global presentó una caída global de aproximadamente 6 horas, durante las cuales muchas personas estaban muy enfadadas con el creador de una de las redes digitales más grandes. Días después el estadounidense volvió ser tema de conversación con la polémica sobre los ‘Archivos de Facebook'. Pero a pesar de los problemas a los que se ha enfrentado últimamente el empresario, Zuckerberg volvió a causar revuelo en todo el mundo, pero ahora con la noticia sobre el cambio de nombre de Facebook. Según se informó a través de las redes sociales de Facebook, la plataforma ahora se llamará Meta ¿Por qué?

El metaverso de Zuckerberg

El pasado jueves, el creador de Facebook anunció que la plataforma cambiará de nombre, próximamente se podrá identificar como Meta y según explicó en el comunicado el empresario, con esta actualización buscan plasmar su apuesta por la realidad virtual y el futuro digital. Este giro repentino realmente no afectará ni cambiará nada para la gran mayoría de los usuarios. El nuevo nombre se verá reflejado en el mercado de valores de Nueva York a partir del 1 de diciembre del 2021, las siglas FB pasarán a ser ahora MVRS. Durante el anuncio el programador estadounidense volvió a recordarle a la gente su idea sobre el metaverso, la plataforma del futuro que crea una realidad 100% digital y en la que quieren apostar gran parte de sus inversiones en los próximos años.

Detalles de la nueva realidad virtual

Durante la presentación de Meta, Mark demostró con algunos ejemplos en lo que están trabajando y mostró la visión de la empresa sobre como debería ser el futuro de la humanidad dentro del metaverso. Según lo que explicó el creador de Facebook, las personas podrán moverse junto con sus avatares personalizados, los podrán vestir con la ropa de su preferencia, la cual podrán adquirir dentro del mismo ‘universo digital’ y podrán acudir a distintos eventos tales como conciertos, juntas, eventos sociales etc. Esta nueva plataforma del futuro ha causado revuelo no sólo en redes sociales y miles de personas no pueden esperar para ver los resultados. Pero de acuerdo con la información proporcionada por Mark a mediados de octubre, se pronostica que se crearán 10,000 nuevos empleos en Europa durante los próximos 5 años con el objetivo de darle forma al metaverso.

¿Plan con maña?

Desafortunadamente los escándalos en los que se ha visto envuelto Mark Zuckerberg recientemente también han ocasionado muchas especulaciones con respecto al cambio de nombre. Muchos usuarios de las redes sociales han manifestado que ven este nuevo cambio como ‘un intento de lavado de imagen'. El empresario ha pasado por unas semanas muy duras debido a la filtración de los ‘Archivos de Facebook’, que supuestamente exponen que la empresa, en varias ocasiones, puso el crecimiento por encima de la seguridad de los usuarios, según explicó ante el jurado la exempleada Frances Haugen. Pero Zuckerberg no tardó en defender a la empresa y comentó que Meta representa mucho mejor el trabajo de la empresa y que va más allá de las redes sociales para crear un nuevo y seguro universo a través de la realidad virtual.