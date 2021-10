La misteriosa muerte del hotelero británico Vivek Chadha

Nunca sabemos qué nos depara la vida. Lo que uno supone que sería un día tranquilo de disfrutar de la naturaleza se puede convertir en una pesadilla, como lo fue en el caso de la familia que realizaba de una tranquila caminata cuando de repente el miembro más pequeño de la familia cayó en un acantilado. Afortunadamente, el incidente resultó en ligeras heridas y raspones, pero no todas las aventuras terminan con solo un susto y en ocasiones el viaje más increíble resulta en una tragedia. Pero los viajes y escapadas familiares no son los únicos que llegan a representar riesgos inminentes. Después de disfrutar de una divertida noche en Londres, el hotelero Vivek Chadha falleció de forma misteriosa en su hogar, según informaron los medio ingleses.

El fundador de uno de los grupos hoteleros más conocidos del mundo, Vivek Chadha murió el pasado domingo por la mañana de acuerdo con la información proporcionada por lo medios británicos. El día anterior había pasado la noche de fiesta en el club nocturno Annabel´s en Londres. Además de haber adquirido millones como cofundador de Nine Group Hotels, el hombre de 33 años era afiliado y donante del partido conservador británico y regularmente asistía a eventos de caridad junto con los ex primeros ministros David Cameron y Theresa May.

La boda de ensueño

Hace apenas 8 semanas, el magnate junto con su guapa esposa Stuttee, quien fue modelo para varias campañas de belleza y novias en Reino Unido, celebraron lo que pareció una boda de cuento de hadas. La lujosa ceremonia se llevó a cabo en el hotel de cinco estrellas JW Marriott Grosvenor House en Park Lane: “No hay palabras para describir lo que sucedió. Estoy en estado de shock y todavía trato de encontrarle sentido. Solo nos casamos hace ocho semanas y fue hermoso. Ahora tengo que lidiar con la pérdida del amor de mi vida. Estoy aturdida y desconsolada”, dijo la mujer de 29 años durante una entrevista con MailOnline

La repentina muerte

Según la información proporcionada por los familiares y amigos de Vivek, no se conocía que tuviera ninguna enfermedad o problema de salud que pudiera haber ocasionado la inesperada partida. Algunos de sus amigos y personas más cercanas creen que pudo haber sufrido un ataque cardiaco, sin embargo, se va a realizar una autopsia al cuerpo del cofundador del grupo de hoteles para establecer una causa de muerte, pero de acuerdo con los chequeos médicos todo parece indicar que falleció por causas naturales. Los padres de Chadha, Gursharam y Jasbir, los cuales viven en Iver, Berkshire mencionaron a los medios locales que están pasando por momentos muy complicados y con demasiado dolor. “Estamos en total conmoción y es demasiado pronto para decir algo sobre Vivek y sus logros. Llegará un momento en que le rendiremos homenaje, pero de momento es demasiado pronto para nosotros. Tenemos demasiado dolor”, respondió la madre del empresario durante una entrevista.

Trayectoria de Vivek

En el 2021, el joven Cadha junto a su padre lanzaron una empresa de inversión inmobiliaria y hotelera. Hoy en día son poseedores de 18 franquicias en Gran Bretaña y le han dado empleo a más de 800 personas. Entre las propiedades de las que son dueños se encuentran el estadio con capacidad de 20,000 personas London 02 Arena, localizado en la Península de Greenwich en la capital de Inglaterra, cuatro franquicias de Holiday Inn, The Dragon Hotel en Swansea, el Crowne Plaza de Basinhstoke, el pub Halt&Pull en Horley, Surrey, así como también de la cadena de restaurantes de Pizza Hut. Recientemente el empresario encabezó la apertura del primer hotel de la marca Marriott Internacional Four Points del Reino Unido e inauguró el Radisson RED.