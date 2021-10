Encuentran los restos de un ejecutivo de United Airlines tras un año de su desaparición

United Airlines, una de las aerolíneas más importantes del planeta ha vivido un par de años muy agitados. A principios del año una de las aeronaves tuvo un terrible incidente cuando el vuelo 328 sufrió una explosión durante el trayecto obligando al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en Denver. Afortunadamente la situación quedó en tan solo un susto, sin embargo, la aerolínea decidió tomar medidas de precaución y revisó todos los modelos 777. Meses después los directivos anunciaron el regreso de las naves al estilo Concorde con la compra de 15 aviones supersónicos que prometen realizar el vuelo de Nueva York a Londres en tan sólo 3.5 horas. Hoy United vuelve a estar en los titulares alrededor del mundo, pero con una trágica noticia. Las autoridades de la Reserva Forestal de Waterfall Glen, al sur de Illinois, informaron sobre la localización de los restos de Jake Cefolia, ex vicepresidente de ventas globales de la aerolínea.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Se confirmó la localización del cuerpo de Brian Laundrie, ¿qué significa esto para el caso de Gabby Petito?

El lamentable fallecimiento de Colin Powell, exsecretario de Estados Unidos

La misteriosa desaparición

Cefolia fue durante varios años el vicepresidente senior de ventas globales de United Airlines en donde trabajó por más de 15 años. El 8 de agosto del 2020 el ejecutivo de forma habitual se llevó su camioneta para salir a correr, según indicó la familia, pero no regresó por lo que fue reportado como desaparecido por su exesposa. Las autoridades locales comenzaron la búsqueda del empleado de una de las compañías aéreas más importantes de Estados Unidos y el mundo, pero estas no tuvieron éxito. De acuerdo con la información proporcionada por la televisora estadounidense NBC 5, un agente policial reveló que el hombre de 50 años se encontraba bajo investigación en el momento de su desaparición y estaba pasando por momentos complicados.

Poco más de un año sin saber sobre el paradero de Jake, el cuerpo del Cefolia fue encontrado colgando de un árbol en la Reserva Forestal de Waterfall Glen en las afueras de Chicago. Según informaron los oficiales en un comunicado, el hombre fue encontrado sin vida mientras los trabajadores realizaban la limpieza de la zona natural la cual se encontraba lejos de las zonas de senderos, por donde suelen realizarse las actividades deportivas. De igual forma los trabajadores del lugar encontraron la camioneta Range Rover que pertenecía al ejecutivo de United junto una mascarilla de COVID-19, una sudadera, una bolsa de golf con todo el set de palos, su cartera con 120 dólares y tarjetas de crédito e identificaciones. Entre las causas de muerte los expertos forenses no descartan la opción de un suicidio por las circunstancias en las que se encontraron los restos, sin embargo, el médico forense del Distrito de Forest Reserve en el condado de DuPage, consideró que su causa de muerte no es natural por lo que se seguirán las investigaciones.

La misteriosa desaparición de una influencer mientras viajaba con su novio

Mensaje por parte de United

El ex jefe de Jake, al enterarse de la noticia dedicó un espacio en su perfil de Facebook para su exempleado: “Lo que la vida nos depara, no lo sabremos nunca. En el tiempo desde mi nombramiento hace seis años, el magnético y encantador Jake Cefolia escaló varios peldaños en la escalera de United Airlines hasta Vicepresidente Senior. Después...hace 15 meses, desapareció. Su carro fue encontrado cerca de su casa e un parque regional de un suburbio en Chicago, no se encontró trazo de un crimen. Estaba pasando por retos personales y emocionales y hablaba de dejar el barco. Una brillante carrera corporativa y relaciones abandonadas. Los comunicados de prensa sobre la búsqueda terminaron hace mucho", escribió el empresario Bill Boerum.