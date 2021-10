¿Tienes planes para viajar? Las ciudades más seguras del mundo podrían ser tu mejor opción De acuerdo con los expertos de The Economist, estas son las ciudades más seguras del 2021

Conforme siguen avanzando las campañas de vacunación alrededor del mundo y los expertos de salud comienzan a ver la luz al final del túnel, la directora del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Organización Mundial de la Salud ha estimado una posible fecha de finalización de la pandemia global. Varios países han comenzado a abrir de nuevo sus fronteras y los viajeros otra vez pueden reanudar la planeación de sus viajes. Pero ¿a dónde viajar? De acuerdo con The Economist, la seguridad se ha convertido en uno de los principales criterios al elegir el próximo destino, por lo que la recientemente publicada lista de las 60 ciudades más seguras para viajar podría convertirse en tu nueva guía.

La ciudad más segura del planeta

Uno de los principales factores al decidir el próximo país o ciudad para los viajeros siempre ha sido la seguridad, sin embargo, últimamente estos criterios han cambiado de forma radical debido a la pandemia ocasionada por el brote del coronavirus. Pero para hacerle la vida más fácil a todos los aventureros que no pueden esperar ni un segundo más para comenzar su próxima aventura, The Economist Intelligence Unit realizó un estudio con el cual clasificó 60 destinos internacionales por sus factores de seguridad digital, seguridad sanitaria, infraestructura, seguridad personal y seguridad ambiental. Por primera vez en la historia Copenhague fue nombrada como la mejor opción en cuanto a seguridad con 82,4 puntos de un total de 100. La capital de Dinamarca ha destacado en las secciones de seguridad ambiental y seguridad personal lo cual le ha ayudado a pasar del octavo lugar de la lista del 2019 a la primera posición en el 2021. A pesar de que el criterio ambiental fue introducido apenas este año, la ciudad ubicada en las islas de Selandia y Amager tuvo una calificación casi perfecta en esta categoría. Según se informó en el reporte de The Economista Intelligence Unit, esta ciudad por lo general tiene una tasa de criminalidad muy baja y actualmente ha bajado todavía más.

En el segundo puesto de la lista se encuentra la ciudad canadiense de Toronto, la cual se quedó a tan solo décimas del primer lugar al acumular 82,2 puntos y Singapur ocupó la tercera posición con 80, 7 puntos. A pesar de haber liderado en la categoría de seguridad digital, Sídney no pudo competirle a los primeros tres lugares en cuanto a los demás criterios y quedó en cuatro lugar con 80,1 puntos. Tokio, de manera sorpresiva bajó hasta la quinta posición tras haber sido líder en varias ocasiones. Desafortunadamente Latinoamérica no se hizo presente en las primeras 10 líneas, pero algunos países si lograron entrar al top 60. Santiago de Chile fue el líder latino al quedarse en el número 33, Buenos Aires se quedó abajo en la 34 posición, las ciudades brasileñas Rio de Janeiro y Sao Paulo están en 39 y 40, Bogotá quedó en 41, la Ciudad de México está en la posición 42, Quito se quedó con el número 44 mientras que Caracas terminó en la posición 58.