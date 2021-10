Dan a conocer los mejores programas de los últimos 20 años, ¿está tu favorito?

Sin duda Netflix es una de las plataformas de streaming más utilizadas del planeta. Las mentes detrás de la marca se han encargado de poner sobre la mesa el mejor material para cualquier tipo de ocasión y lo han logrado de forma estupenda. Series como Bridgerton, El Juego del Calamar, The Crown, Gambito de Dama entre miles de otras se han convertido en la más vistas de la plataforma, a pesar de que varias de estas producciones han causado revuelo y se han convertido en las más vistas alrededor del mundo, todavía no son consideradas como las mejores de la historia. Después de realizar un amplio estudio, la cadena británica BBC Culture publicó una lista de los 100 mejores programas televisivos de este siglo. ¿Están tus favoritos?

Si eres de los que ya no sabe que más ver en las diversas plataformas de streaming que tienes contratadas y te pones a repetir los mismos 3 programas que ya te sabes de memoria, esta lista definitivamente es para ti. Durante varios años BBC Culture se ha encargado de realizar una encuesta anual de críticos de cine, expertos y figuras de la industria de todo el mundo para decidir cuáles son las mejores películas, sin embargo, este año la cadena británica decidió darle un giro distinto a la encuesta y publicó la lista definitiva de mejores series de los último 20 años. De acuerdo con la información proporcionada en el sitio web de la BBC, con la ayuda de 206 críticos y académicos de 43 países han recopilado resultados fantásticos con los cuáles esperan que los amantes de la televisión puedan disfrutar de producciones que jamás han visto. Se votaron 460 series diferentes, cada uno de los expertos enumeró 10 series de televisión de su preferencia del siglo XXI las cuales posteriormente fueron calificadas en colectivo para obtener las mejores 100.

¿Qué serie está en primer lugar?

Para sorpresa de muchos el líder de la lista es ‘The Wire’, una serie estadounidense creada por David Simon que fue emitida entre 2002 y 2008 por HBO. El drama policial del principio del siglo causó todo un revuelo cuando se estrenó, sin embargó no fue galardonada con ningún premio. La segunda posición de la lista la consiguió ‘Mad Men’, creada por Matthew Weiner en donde destacó la actuación de Jon Hamm, Elisabeth Moss y Christian Hendricks. El drama estadounidense, 'Breaking Bad' que relata la vida de un profesor de química con problemas económicos y a quien le diagnosticaron cáncer del pulmón inoperable ocupó el tercer lugar.

La lista completa

1.The Wire (2002-2008)

2.Mad Men (2007-2015)

3.Breaking Bad (2008-2013)

4.Fleabag (2016-2019)

5.Game of Thrones (2011-2019

6.I May Destroy You (2020)

7.The Leftovers (2014-2017)

8.The Americans (2013-2018)

9.The Office (UK) (2001-2003)

10.Succession (2018-)

11.BoJack Horseman (2014-2020)

12.Six Feet Under (2001-2005)

13.Twin Peaks: The Return (2017)

14.Atlanta (2016-)

15.Chernobyl (2019)

16.The Crown (2016-)

17.30 Rock (2006-2013)

18.Deadwood (2004-2006)

19.Lost (2004-2010)

20.The Thick of It (2005-2012)

21.Curb Your Enthusiasm (2000-)

22.Black Mirror (2011-)

23.Better Call Saul (2015-2022)

24.Veep (2012-2019)

25.Sherlock (2010-2017)

26.Watchmen (2019)

27.Line of Duty (2012-2021)

28.Friday Night Lights (2006-2011)

29.Parks and Recreation (2009-2015)

30.Girls (2012-2017)

31.True Detective (2014-2019)

32.Arrested Development (2003-2019)

33.The Good Wife (2009-2016)

34.The Bridge (2011-2018)

35.Fargo (2014-)

36.Downton Abbey (2010-2015)

37.Band of Brothers (2001)

38.The Handmaid's Tale (2017-)

39.The Office (US) (2005-2013)

40.Borgen (2010-2022)

41.Schitt's Creek (2015-2020)

42.Peep Show (2003-2015)

43.Money Heist (2017-2021)

44.Community (2009-2015)

45.The Good Fight (2017-)

46.Homeland (2011-2020)

47.Grey's Anatomy (2005-)

48.Inside No 9 (2014-)

49.The Bureau (2015-)

50.Halt and Catch Fire (2014-2017)

51.Small Axe (2020)

52.This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)

53.Call My Agent! (2015-2020)

54.Happy Valley (2014-)

55.The Shield (2002-2008)

56.The Big Bang Theory (2007-2019)

57.The Young Pope (2016)

58.Dark (2017-2020)

59.The Underground Railroad (2021)

60.House of Cards (2013-2018)

61.Avatar: The Last Airbender (2005-2008)

62.The Good Place (2016-2020)

63.Pose (2018-2021)

64.Detectorists (2014-2017)

65.Orange is the New Black (2013-2019)

66.Mare of Easttown (2021)

67.RuPaul's Drag Race (2009-)

68.Stranger Things (2016-)

69.24 (2001-2010)

70.Battlestar Galactica (2004-2009)

71.Enlightened (2011-2013)

72.Gilmore Girls (2000-2007)

73.Planet Earth (2006)

74.Utopia (2013-2014)

75.Babylon Berlin (2017-)

76.Rick and Morty (2013-)

77.American Crime Story (2016-)

78.The Killing (Denmark) (2007-2012)

79.Mindhunter (2017-2019)

80.House (2004-2012)

81.OJ: Made in America (2016)

82.Big Little Lies (2017-2019)

83.Insecure (2016-2021)

84.Normal People (2020)

85.Narcos (2015-2017)

86.How I Met Your Mother (2005-2014)

87.The Comeback (2005-2014)

88.The OA (2016-2019)

89.Dexter (2006-2013)

90.It's Always Sunny in Philadelphia (2005-)

91.Westworld (2016-)

92.Show Me a Hero (2015)

93.Treme (2010-2013)

94.Louie (2010-2015)

95.Luther (2010-2019)

96.Catastrophe (2015-2019)

97.Hannibal (2013-2015)

98.Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

99.Steven Universe (2013-2020)

100.The Queen's Gambit (2020)