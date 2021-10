¡El Capitán Kirk llegó al espacio! William Shatner cumplió su sueño

Durante todo el verano fuimos testigos de una de las carreras espaciales más asombrosas entre los tres hombres más ricos del planeta. Elon Musk, Richard Branson y Jeff Bezos llevan todo el verano experimentando con nuevas misiones al espacio con tal de posicionar su marca espacial como la mejor del mundo y seguir expandiendo los horizontes de la humanidad. Pero antes de lograr descubrir nuevos planetas habitables, Jeff Bezos se está encargando de los vuelos turísticos al espacio y gracias a él ya dos personas han cumplido su sueño de salir y ver un poco más de cerca la grandeza del Universo, Wally Funk fue la primera mujer con más edad en volar en una de las misiones de Blue Origin el pasado 20 de julio, pero el actor canadiense, William Shatner le quitó ese título al ser uno de los pasajeros del vuelo del cohete de Jeff Bezos que se llevó a cabo por la mañana de este miércoles.

¡El Capitán Kirk llegó al espacio!

Hoy sin duda fue un gran día para los más fanáticos de la ciencia ficción, ya que tuvieron la oportunidad de presenciar cómo el actor que le daba vida a uno de los personajes más emblemáticos de la televisión, William Shatner, voló al espacio en la misión de Blue Origin. Mejor conocido por muchos como el Capitán James T. Kirk, el actor originario de Canadá recientemente anunció la noticia a través de sus redes sociales, el tweet de Shatner tuvo un gran impacto ya que todos los seguidores de la serie Star Trek empezaron a expresar su emoción en los comentarios. Hoy por fin el día más esperado de muchos llegó, y el sueño de ver al capitán del Enterprise ir al espacio se hizo realidad, logrando algo que ninguna otra estrella de televisión ha podido.

¿Cómo fue la travesía?

Desde que se anunció el segundo vuelo y a los astronautas que participarían en él se había publicado a través de un comunicado que el viaje tendría una duración aproximada de 10 minutos. La misión de hoy era muy similar a la que Jeff Bezos realizó personalmente el mes de julio, en donde lo acompañó la experimentada piloto Wally Funk quien en ese entonces impuso el récord de ser la persona con más edad en visitar el espacio exterior. De igual forma en esta ocasión los viajeros pudieron experimentar durante aproximadamente tres minutos los efectos de la ingravidez y pudieron observar la magnífica vista que les brindó la curvatura de la Tierra. A pesar de que Jeff no se unió a esta aventura, se encargó personalmente de escoltar a los miembros de la tripulación a la plataforma que se encontraba a 60 pies de altura y les cerró la escotilla ya que todos se acomodaron a bordo. De igual forma el dueño de la nave espacial recibió la cápsula en la que los astronautas aterrizaron con la ayuda de dos paracaídas gigantes. “Hola, astronautas. ¡Bienvenidos a la Tierra!”, dijo Bezos al abrir la escotilla.

‘Fue la misión perfecta’, el hombre más rico del mundo llegó al espacio

La experiencia de Shatner

Después de calmar la adrenalina que experimentó el actor de 90 años le contó a Jeff lo que sintió: “Estoy tan lleno de emoción por lo que acaba de suceder. Es extraordinario, extraordinario. Espero poder mantener lo que siento ahora. No quiero perderlo. Es mucho más grande que yo y la vida. Lo que me has dado es la experiencia más profunda que puedo imaginar. No tiene nada que ver con hombrecitos verdes y el orbe azul. Tiene que ver con la grandeza, la rapidez y la rapidez de la vida y muerte”, dijo Shatner al salir de la cápsula.