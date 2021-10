‘Es tan difícil pensar en el futuro’: Tom Parker, del grupo The Wanted, sobre su lucha contra el cáncer de cerebro

Fue hace precisamente un año cuando Tom Parker, integrante de la boy band británica The Wanted, dio a conocer a través de una profunda entrevista que le había sido diagnosticado un glioblastoma etapa cuatro -un tumor inoperable en el cerebro-. A los 32 años, padre de una niña y con un bebé en camino en ese momento, las noticias no podrían haber sido más desgarradoras, pero desde el primer instante, el músico se comprometió a luchar. Un año después y tras haberse reencontrado con sus excompañeros para recaudar fondos para la investigación del cáncer, Tom ha querido compartir con el mundo cómo ha sido su lucha en el documental Inside My Head compartió cómo va su lucha contra este mal.

El documental comenzó con Tom explicando cómo su vida iba como debía ser después de haber alcanzado el éxito con The Wanted y haber formado una hermosa familia. “El futuro se veía fantástico y de repente todo cambió”, se le escuchó decir desde el comedor de su casa. El cantante narró cómo hace precisamente un año, todo estaba bien, pero le dijo a su esposa que no se sentía bien pero no podía identificar precisamente qué tenía. Cuando esto sucedió, su esposa comenzó a notar cambios en su carácter y poco después, comenzó a convulsionar. Paramédicos tuvieron que acudir a atenderlo, pero dijeron a su esposa que no se preocupara, pues estaría bien pronto. Desgraciadamente, el diagnóstico no podría haber sido peor, el tipo de cáncer que padece Tom es el más agresivo cuando del cerebro se trata.

Un conmovido Tom, ha confesado en el documental de Channel 4: “Es tan difícil pensar en el futuro. No quiero saber…No creo que sepas cómo te sientes sobre la muerte, sino hasta que la enfrentas. ¿Me voy a morir? Esa es la pregunta más importante…me quiero quedar y ser mejor versión que pueda”. Después de aceptar que el diagnóstico lo dejó petrificado y solamente pensando sobre la muerte, compartió: “No quiero que la gente me trate diferente solo porque tengo algo, pienso que eso es algo que siempre estuvo en mi cabeza”.

Durante el programa que se transmitió en la televisión británica, se dio a conocer que gracias al procedimiento de quimio y radioterapia al que Tom se sometió, el tumor se ha reducido, aunque no hay pronósticos más allá de eso. “No siento que estoy en una posición más fuerte…pero es duro pensar en el futuro. ¿Sabes a qué me refiero? Genuinamente ya no sé qué me espera”. Tom explicó que el cáncer ha afectado su memoria a corto plazo, su forma de caminar y algunas funciones básicas, como alzar el brazo, se han vuelto difíciles, algo que no resultaría extraño considerando que tuvo que pasar tres meses en cama durante su tratamiento. Pero más allá de eso, se explica que la posición en el que está el tumor afecta su movilidad, por lo que tuvo que trabajar en eso específicamente antes de poder subirse al escenario en su concierto de caridad.

El apoyo de su familia

Su esposa Kelsey, quien lo ha acompañado desde hace años, madre de sus dos hijos y con quien se casó en el 2018, abrió su corazón una vez más, después de haber dado su propio testimonio al conocer el diagnóstico: “Los últimos tres meses para nuestra familia han sido horrendos, pero la vida simplemente ha sido dura viendo a mi marido pasar por esto. Tú simplemente quieres estar ahí para él y hacerlo por él. Siento que poco a poco vuelve a ser él, pero va a tomarle un poco de tiempo a este Tom el digerir todo lo que le está pasando. Y mi Tom va a regresar”. Noreen, la madre de Tom, también compartió su experiencia en el documental, definiendo lo que ha pasado su hijo como una pesadilla. A pesar de esto, dijo que su hijo no se quedó de brazos cruzados y puso manos a la obra.

