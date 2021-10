La conmovedora historia del hombre de 81 años que escala montañas para ayudar a su esposa con alzhéimer

Dicen que para el amor no hay edad, y eso lo hemos podido comprobar a través de la historia de Nick Gardner, un hombre de 81 años que a su edad ha escala montañas con el único propósito de ayudar a Janet, su esposa, quien fue diagnosticada con alzhéimer hace algunos años. Y es que sin duda, para Nick, ver la forma en la que la salud de su esposa comenzó a deteriorarse día con día fue devastador, sobre todo en el momento más crítico de su enfermedad, cuando la salud de su esposa decayó a tal punto, que él ya no pudo hacerse cargo de ella y fue llevada a un asilo para una mejor atención. Fue entonces, que en medio de la tristeza que le causó el no poder estar cerca de su amada, después de haber sido inseparables durante más de 30 años, encontró en el deporte la mejor forma de darle la vuelta a la situación y al mismo buscar la forma de ayudar a otras personas que como Janet, luchan día con día contra esta enfermedad.

Ha sido el mismo Nick quien ha contado su historia a The Economic Times, en donde con total sinceridad se refirió al estado de salud de su mujer, y de la forma en la que su ausencia comenzaba a afectar en su ánimo. “Cuando se volvió demasiado para mí, simplemente no supe qué hacer”, confesó el hombre. “Llevábamos 30 años acostumbrados a la compañía mutua las 24 horas del día y de repente se fue”, agregó.

Gardner aseguró que, gracias a la escalada, ha logrado enforcarse y encontrar un nuevo propósito en la vida y al mismo tiempo, inspirado por su mujer, ayudar a otras personas. "Esto de la escalada me ha permitido reenfocarme hasta cierto punto. Tenía que encontrar algo de este tipo, de lo contrario habría tenido problemas de salud mental. Lo sé", admitió.

Un objetivo muy ambicioso

Sin duda alguna Nick es la prueba viviente de que la edad es solo un número y que para el cuerpo no hay límites cuando te propones lograr cosas increíbles. Y es que el hombre tiene un objetivo muy específico: escalar los 282 ‘Munros’ de Escocia, o montañas por encima de los mil metros, en un tiempo de mil 200 días. Hasta el momento, ha logrado escalar 87 y en honor a Janet, por lo que aún está un poco lejos de su objetivo. Además, a través de esta actividad está recaudando fondo para las organizaciones benéficas Alzheimer Scotland y la Royal Osteoporosis Society.

A pesar de su edad, Nick busca que cada día más personas conozcan su causa, por lo que no ha dudado en entrar al mundo de las redes sociales, donde ha comenzado a registrar sus logros, así como las fotos más impresionantes desde la cima de las montañas que ha conquistado. El hombre tiene como meta recaudar alrededor de 40 mil libras (más de un millón de pesos mexicanos), y aunque aún le queda tiempo para juntarlo y casi 200 montañas por subir, lo cierto es que Nick logrará superar esa cifra y por mucho, pues ya ha logrado juntas 30 mil libras (aproximadamente 800 mil pesos mexicanos), por lo que su primer objetivo está casi cumplido.