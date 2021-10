Esta empresa quiere pagarte $25 mil pesos por ver 13 películas de terror en 10 días

Las fiestas de Halloween y Día de Muertos ya están a la vuelta de la esquina y no hay mejor forma de prepararse para estas fechas que con un maratón de películas de terror, un género que sin duda tiene muchos seguidores y que para el mundo del cine significa un éxito asegurado. Y aunque ver películas podría podría considerarse como un pasatiempo, lo cierto es que hay una compañía buscando a un fanático del cine de terror que quiera ver 13 películas de este género en 10 días para pagarle un sueldo único de aproximadamente 25 mil pesos.

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD:

Se trata de FinanceBuzz, una empresa dedicada a las finanzas que ha comenzado un nuevo estudio en torno a las películas de terror para determinar si es que una película con un presupuesto grandes logra dar más sustos que una de bajo presupuesto, o viceversa. Es por eso que se ha planteado como objetivo encontrar al valiente amante de las películas de terror para continuar con su investigación. Las películas elegidas a ver son trece producciones que han contado con presupuestos muy distintitos, pero que coinciden en que todas ellas han sido un éxito en taquilla: Saw, The Amityville Horror, Quiet Place I y II, Candyman, Insidious, The Blair Witch Project, Sinister, Get out, The Purge, Halloween (2018), Paranormal Activity y Anabelle.

Para medir el nivel de sustos que estás películas podrían causar en el espectador, FianceBuzz proporcionará a la persona elegida una pulsera Fitbit que medirá su frecuencia cardiaca, a lo largo de la proyección de estas películas. Si estás interesado en participar, tienes que tomar en cuenta los siguientes requisitos: vivir en Estados Unidos y tener al menos 18 años de edad. Si reúnes estas condiciones, deberás rellenar un formulario disponible en la página de FinanceBuzz y esperar a ser elegido. Se espera que la persona contratada comience su labor durante la segunda semana de octubre, para así terminar con la tarea antes del 20 de octubre.

Además de la pulsera Fitbit, con la que la empresa rastreará la frecuencia cardíaca de su experto en películas de terror a lo largo del tiempo que dedique para esta tarea, también se le proporcionará un pago único de más de mil 300 dólares (poco más de 26 mil pesos) y una tarjeta de regalo de 50 dólares (más de mil pesos mexicanos) para cubrir los costos de alquiler de las películas y financiar su festival de terror.

La película más taquillera con el menor presupuesto

Son muchos los factores que provocan que una película de terror sea todo un éxito en taquilla. Desde los efectos especiales, la historia, hasta el presupuesto que se destine para la publicidad. Sin embargo, en ocasiones han llegado a ser las películas con menores inversiones las que han logrado superar por mucho las expectativas económicas de quien las produce. Un buen ejemplo es la primera parte de Paranormal Activity, que llegó a las salas de cine en 2007. El filme fue grabado apenas con un presupuesto de poco más de 300 mil pesos, logrando una recaudación de casi 4 mil millones de pesos, convirtiéndose en una de las películas con mayor recaudación.