Las posibles razones de la caída mundial de Facebook, Instagram y WhatsApp

Pareciera que Mark Zuckerberg, el empresario y creador de una de las aplicaciones más usadas del mundo, tiene todo planeado y bajo control. Sin embargo, el día de ayer puso, literalmente, a todo mundo en su contra con la peor caída de las plataformas dominadas por Facebook de todos los tiempos. Los usuarios de Instagram, WhatsApp, Facebook y hasta la aplicación de realidad virtual Oculus, con la cual el programador estadounidense está creando un universo nuevo para cambiar la forma de trabajar desde casa, no pudieron hacer uso habitual de sus redes sociales preferidas por aproximadamente cinco horas.

¿A qué se debió la caída?

Este lunes los usuarios alrededor del mundo perdieron conectividad con la caída masiva de las plataformas adquiridas por Facebook. A poco tiempo de los primeros problemas, la organización liderada por Mark Zuckerberg publicó a través de su cuenta oficial de Twitter que estaban trabajando en la resolución del problema y se disculparon por las molestias. Sin embargo, varias horas más tarde las aplicaciones seguían sin servicio. Según explicaron varios expertos en tecnología, las interrupciones en los servidores de Facebook, WhatsApp, Instagram y Oculus probablemente se debieron a un problema en el Sistema de Nombres de Dominio, mejor conocido como DNS (Domain Name System). Pero ¿qué es el DNS? El Sistema de Nombre de Dominio es uno de los componentes más cruciales del Internet. Estos sistemas se encargan de traducir los nombres de dominio que todos usamos, en direcciones IP para que podamos acceder dentro de la página web o aplicación. La plataforma no tardó en reconocer que los usuarios experimentaban problemas al entrar sin embargo, no dio detalles al respecto.

Expertos en tecnología, programación e informática como John Grahan-Cumming y Matthew Prince de la empresa de infraestructura WEB, CloudFlare explicaron a través de sus cuentas de Twitter que el problema va más allá de los DNS, ya que momentos antes de las fallas los registros públicos mostraron una gran cantidad de cambios en las rutas BGP. Según la información proporcionada por el director de Tecnología de Transparent Edge Services, Diego Suárez: “El BGP es el sistema postal del Internet. A través de él, los routers de los proveedores de Internet envían paquetes de red. Por causas aún desconocidas, Facebook retiró sus rutas del sistema de los anuncions BGP, sacándose a sí mismos de Internet. Esto provocó que los propios servidores DNS, fueran inaccesibles a todo el resto de la red, con la consiguiente caída de todos sus servicios”, explicó el experto en informática.

Los usuarios no fueron los únicos afectados de esta caída a nivel global. Además de haberse ganado una enorme cantidad de memes y reclamos la empresa perdió aproximadamente 6 mil millones de dólares. Las oficinas centrales en Menlo Park, California también se vieron afectadas ya que los empleados no podían ni siquiera acceder a las oficinas y salas de conferencia que requería de una autentificación de identidad. Además, después del incidente del lunes tienen en descontento a plataformas como Pokemon Go, Match Master y varias otras que requieren de las credenciales de Facebook para acceder a ellas ya que miles de usuarios alrededor del mundo tampoco pudieron hacer uso de estas.