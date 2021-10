El trágico accidente del tiktoker Gabriel Salazar

Las redes sociales y los influencers se han convertido en parte esencial de nuestras vidas. Usamos las plataformas digitales en todo momento y ocasión. Son la herramienta perfecta para conectar con personas, aprender cosas nuevas cada día, crear un espacio único de trabajo, pasar un buen rato viendo memes y videos o hasta conocer al amor de tu vida. A través de las aplicaciones también hemos creado lazos especiales con algunas de las figuras más populares del momento y sin conocerlos en persona pensamos que son parte de nosotros. Desafortunadamente, también los acompañamos en las tragedias y esta semana una de las plataformas más populares del momento está de luto por el trágico fallecimiento del conocido tiktoker Gabriel Salazar, mejor conocido como GabeNotBabe.

¿Quién es Gabriel Salazar?

El mundo de TikTok se encuentra de luto. Gabriel Salazar, conocido en las redes sociales por su nombre de usuario GabeNotBabe, falleció el pasado 27 de septiembre en un accidente automovilístico. El joven de 19 años, originario de Brownsville, Texas ganó popularidad en la plataforma durante los primeros meses de la pandemia derivada del coronavirus. Poco a poco los videos de Gabe comenzaron a hacerse virales hasta que un día llegó a la cantidad 2 millones de seguidores. Tras su muerte, sus perfiles en redes sociales se inundaron de mensajes y tributos por parte de sus fans y amigos y el número de followers cada día se eleva más. Los amigos y colaboradores de GabeNoTBabe fueron los primeros en dedicarle mensajes llenos de cariño: “Descansa en paz hermano. Las palabras no pueden explicar cómo me siento ahora mismo. Haría lo que fuera para traerte de vuelta, éramos el mejor dúo. Larga vida Gabe”, escribió Rickey Flores, uno de los mejores amigos de Gabriel en su perfil.

¿Cómo murió Gabe?

No se conocen con exactitud los hechos completos, pero de acuerdo con la información proporcionada por la Policía del Condado de Zavala en Texas, el auto en el que iba el tiktoker estaba siendo perseguido por la policía. La persecución tomó un giro inesperado y finalmente el automóvil chocó con un árbol para después estallar en llamas. Según los reportes del cuerpo de policías, el impacto acabó con la vida de Salazar y 3 personas más que lo acompañaban. En un principio no se había anunciado la muerte del tiktoker pero los familiares de Gabriel confirmaron el lunes por la noche el fallecimiento. “Daría cualquier cosa para tenerte aquí con nosotros, te necesitamos tanto. Ya no podré ver tu hermosa sonrisa. Te amo hermanito. Espero verte pronto”, compartió junto con unas entrañables fotos Danna, la hermana de Gabe. Para poder apoyar a la familia en estos tiempos difíciles, los amigos del influencer crearon una campaña de GoFundMe para poder solventar los gastos funerarios y aliviar un poco el dolor de los padres de Gabriel: “Estamos pidiendo apoyo para su familia. Tendrán que faltar al trabajo y sobrellevar gastos funerarios que serán demasiado para ellos, Por favor, consideren hacer una donación y ayuden así a aliviar, al menos, el dolor y la tensión de sus padres”, escribió Chris Vázquez, amigo de Gabriel.