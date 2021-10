¿Sueñas con tener tu propio SPA en casa? Descubre estos cinco estilos trendy para transformar tu baño en un perfecto espacio relax

Cada rincón de nuestro hogar puede llegar a convertirse en un santuario pero, sin duda alguna, el baño es el espacio más íntimo, pues es aquí en donde nos despojamos de todo lo que llevamos puesto para vernos frente al espejo y aceptarnos tal y como somos. No nos referimos sólo a las prendas y al maquillaje, sino también a situaciones y pensamientos que nos envuelven en el día a día. Por ello, el baño es un área que, decorada a nuestro gusto, –según nuestra personalidad y siguiendo las líneas de tendencias actuales–, es capaz de transformarse en un refugio de bienestar y serenidad, un sitio para apapacharnos y relajarnos, invitándonos a la contemplación y reflexión.

Ante este panorama, Castel, una de las marcas con mayor crecimiento en la industria de la construcción a nivel nacional e internacional, cuenta con diferentes materiales – disponibles en una amplia variedad de texturas, tonalidades y acabados– diseñados específicamente para concebir cuartos de baño innovadores y vanguardistas y nos comparte cinco estilos muy trendy para darle un upgrade a tu baño para dejarlo de revista.

Estilo Blanco & Negro: elegante y atemporal

No se necesita ser diseñador de interiores para saber que la decoración black and white es una manera elegante y sencilla que consigue crear espacios extraordinarios. A la hora de combinar colores, elegir el blanco y el negro resulta práctico cuando se quiere conseguir un carácter atemporal –que no pase de moda–, adaptable a cualquier estilo de diseño: minimalista, rústico, nórdico, vintage o incluso ecléctico. Al decidirte por esta tendencia –que siempre lo será– difícilmente podrás equivocarte, pues es una combinación binaria en donde tu única preocupación será equilibrar ambos colores para satisfacer la necesidad de luminosidad de tu espacio: si quieres más luz, permite que sea el blanco el que predomine y, en caso contrario, si quieres menos luz, será el negro el que deba preponderar. Como nota, otros tonos similares están permitidos: los grises ayudan a suavizar sin perder elegancia y los blancos rotos y los crema brindan más calidez.

Los recubrimientos porcelánicos simulan las texturas de materiales lujosos y costosos, como el mármol. En la imagen se observa el modelo Wacom de Castel, en negro y Statuario Pearl, en blanco.

Antes de sustituir el mobiliario y accesorios de baño, considera cambiar los suelos y las paredes. Para hacerlo, instalar recubrimientos porcelánicos es la elección perfecta, que no requiere prescindir de un gran presupuesto. Siendo un material noble y vanguardista, el porcelanato permite revestir tus pisos y muros, simulando las texturas y matices de materiales lujosos y costosos.

En la imagen, el recubrimiento para pisos y muros Castel modelo Gres Sakura Gris contrasta elegantemente con otro igual, de tonalidad más obscura.

Total White: baño impoluto, en equilibrio y armonía

Total White es la tendencia que elige al blanco como el color protagonista de la decoración. Cubrir cada pared, esquina y rincón de tu baño con el mismo tono albo, logrará crear una atmósfera apacible –de inspiración minimalista– que transmita una sensación de paz, pureza y limpieza, además de causar una percepción de mayor amplitud y potenciar la iluminación.

Los acabados Milos Pulido y Milos Mate, ambos de Castel, contrastan y se conjugan sutilmente con accesorios en tonos claros y plateados.

Por si fuera poco, el color blanco es considerado el más versátil, lo que te permitirá combinarlo, de manera elegante y sutil, con una infinidad de accesorios y elementos en diversos colores.

Mix & Match: rompe con la monotonía

Mezclar y combinar, de esto trata la tendencia Mix & Match, una manera de poner nuestra creatividad e imaginación a trabajar para romper con la monotonía de los espacios uniformes, consiguiendo un resultado estético que conjugue armónicamente diferentes colores, materiales, formas y texturas, evitando el caos y el ruido visual y creando una sensación de cohesión.

En los muros de la imagen se observa como dos acabados del mismo color, pero de distinta textura –el Bristol Gray y el Skyline Gray de Castel–, se mezclan y combinan en armonía.

Lograr la mezcla perfecta es la resulta de saber contrastar –en equilibrio y con estilo– los diferentes accesorios, mobiliario, patrones, tonalidades cromáticas y elementos arquitectónicos como muros y suelos. En el baño, puede aplicarse correctamente esta tendencia al instalar –en pisos y paredes– losas o recubrimientos chic de un solo color –o algunos de la misma gama– pero de diferentes tamaños y con texturas o patrones distintos.

Baño Zen: estancia tranquila, seria y acogedora

Aunando simplicidad, minimalismo orden y luz para crear espacios bellos y armónicos, el estilo Zen –de inspiración oriental– se caracteriza por sus líneas simples, colores cálidos y diferentes texturas que, en conjunto, logran transmitir un sentimiento de paz interior y profunda relajación.

El estilo Zen incorpora elementos como la piedra y la madera. Los recubrimientos simulan estos materiales. En la imagen una madera porcelánica Castel, acabado Adamur.

En un baño Zen suelen predominar los acabaos claros –preferiblemente mates–. No obstante, los grises y ocres pueden ser incorporados, instalando elementos orgánicos como la pizarra y la madera, materiales que serán indispensables para conferir este estilo. Colocar piedra natural en las paredes o madera en el suelo puede conllevar un presupuesto significativo, por lo que, revestirlos con un recubrimiento porcelánico es un gran acierto.

Por su semejanza a la piedra natural, Castel propone su modelo Gres Pizarra Negro para las paredes, pues asemeja.

Texturas: atrévete a combinarlas

Si prefieres un estilo más atrevido y que tu baño se convierta en un espacio sofisticado, combinar diferentes texturas te ayudará a hacerlo.

Existen diferentes claves para realizarlo correctamente. Por ejemplo, para conseguir un resultado arriesgado, se pueden combinar superficies lisas y simples con otras de distinto material que contrasten por su textura y tonalidad. También, manteniendo una misma gama cromática es posible obtener un efecto homogéneo y armónico, eligiendo un solo color –para unificar el espacio– y aplicando distintas tonalidades de éste, jugando con diferentes texturas, materiales e incluso diseños geométricos.

En la imagen, la textura del cristal Gamma Bronze Vintage de Castel, combina armónicamente en un espacio con distintas tonalidades de un solo color.

Por otro lado, para conservar un estilo clásico, escoger texturas similares y en sintonía puede crear combinaciones interesantes, generando un efecto óptico original y refinado.

Incorporar texturas similares genera combinaciones clásicas pero interesantes. En la imagen se observan los revestimientos Chelsea Carrara y Chelsea Deco Carrara de Castel.

