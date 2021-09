Las emblemáticas escaleras al cielo en Hawái podrían desaparecer

En el mundo existen algunos lugares emblemáticos que son constantemente beneficiados por las visitas los turistas, sin emabargo, las autoridades de Hawái tienen planeado destruir uno de estos sitios más concurridos por los viajeros. El archipiélago volcánico sin duda es uno de los lugares más mágicos del planeta. Y así como es dueño de las mejores olas para el surf, también es hogar de uno de los volcanes más activos del planeta. Sin embargo, teniendo tantas actividades que realizar, uno de los lugares más visitados de las famosas islas es el sendero prohibido de las Escaleras de Haiku o Escalera al cielo. Los paisaje de esta ruta son tan asombrosos que las personas rompen todas las reglas posibles con tal de recorrer los escalones al paraíso y disfrutar de la mejor vista de Hawái.

Las personas están dispuestas a hacer muchas cosas con tal de subir una foto o un video increíble a sus redes sociales. Desafortunadamente, las Escaleras de Haiku del estado de Hawái, mejor conocidas como ‘Escaleras al cielo’ son uno de los principales lugares más instagrameables de la región de Kaneohe. Las escaleras tienen aproximadamente 3,922 escalones que van serpenteando por un sendero en la montaña de 6.000 metros en la parte oriental de Oahu. El difícil camino a la cima fue clausurado en 1987 debido al alto riesgo que representaba a los turistas, pero los más adictos a la adrenalina y los que buscan la foto ideal, durante años han hecho caso omiso a las prohibiciones de la zona.

Stairway to Heaven

Según la información proporcionada en el sitio web de HaikuStairs.org, originalmente, las Escaleras al Cielo fueron construidas para el uso de la Marina de los Estados Unidos en la década de los años 40 en plena Segunda Guerra Mundial. Este sitio sirvió para la estación de radio en las montañas de Oahu, y permitía que el ejercito estadounidense pudiera comunicarse con la flota que se encontraba en el Océano Pacífico. El sitio estratégico fue utilizado por la Marina hasta el año 1987. Ahí fue cuando los líderes del estado de Hawaii clausuraron la ruta, sin embargo, las restricciones nunca fueron un obstáculo para los visitantes.

¿Por qué quieren retirar las escaleras?

Debido al alto riesgo que presenta el sendero y a la cantidad de accidentes que han ocasionado las famosas escaleras, el 8 de septiembre, el Consejo Municipal de Honolulu votó por unanimidad a favor de la eliminación de las escaleras de forma definitiva. De acuerdo con cifras proporcionadas durante la reunión, el sitio recibe aproximadamente 4,000 visitas al año, las cuales son ilegales. Las autoridades de la zona han impuesto multas de hasta 20,000 pesos a quien sea sorprendido en el sendero, pero ni eso ha impedido que sea el punto más atractivo de Kaneohe.

Los accidentes catastróficos no han sido la única razón por la cual quieren desaparecer los emblemáticos escalones. La irresponsabilidad de los turistas y el traspaso ilegal al sendero se ha visto reflejado en gastos significativos para la ciudad y en la calidad de vida de los residentes. De acuerdo con la declaración que hizo el concejal de Honolulu, Brandon Elefante al Hawái News Now, la ciudad ha gastado casi un millón de dólares para remodelar las escaleras y cientos de miles de dólares en costos de seguridad. Después de la junta del Consejo Municipal de Honolulu, los reportes y las cifras fueron enviados al alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, el cual tiene 60 días para tomar una decisión final sobre el destino del Stairway to Heaven.