El trágico fallecimiento de la youtuber Mel Thompson

El pasado 21 de septiembre el elenco y los fanáticos de la serie Sex and the City fueron conmocionados por el fallecimiento del actor Willie Garson. La sensible muerte en medio de las grabaciones de la secuela And just like that, del actor que le daba vida al mejor amigo de Carrie Bradshaw entristeció a millones de personas incluyendo a las protagonistas de la amada serie, quienes no dudaron en dedicarle entrañables palabras a su gran amigo. Desafortunadamente, esta semana el mundo de la belleza, cosmética y el glamour vuelven a estar de luto. Una de las influencers de maquillaje más queridas y reconocidas del mundo falleció repentinamente, a los 35 años, el pasado domingo. La noticia se dio a conocer a través de un mensaje que publicó su esposo en las redes sociales de Mel.

¿Quién era Mel Thompson?

Hace tan sólo 3 días, Mel Thompson, una de las youtubers de maquillaje más conocidas del mundo compartía otro tutorial con sus cerca de 170,000 suscriptores de Youtube y 55,000 seguidores de Instagram. Mel dedicaba su vida al maquillaje y productos de belleza y frecuentemente compartía tutoriales de maquillaje, reseñas de los productos más deseados alrededor del mundo y no dudaba en compartir los detalles de su vida personal con sus fans. Tras su muerte, el esposo de la youtuber, Puffin Thompson, compartió un entrañable mensaje con todos los seguidores: “Mel falleció tristemente ayer. Es muy difícil elegir sólo 10 fotos. Perdimos a una hermosa persona. Sólo quería mostrar las sonrisas que trajo. He tenido que responder a tantos mensajes de texto de personas que simplemente querían estar al pendiente de su vida sin saber de su fallecimiento. Es genial ver lo amada que era”, escribió en el perfil de la influencer su esposo.

La familia de Mel

Así como ella era muy querida por sus seguidores, ella amaba a todos de regreso, según explicó Puffin en la publicación dedicada a la vida de la joven influencer. Pero Mel no sólo dejó atrás a sus miles de fans, junto con Puffin, tuvieron cuatro hermosos hijos: “Continuaré amándola y extrañándola para siempre. Ella fue un gran pilar para nuestra familia. Los niños hablaban con su mamá sin parar, ella hablaba constantemente con ellos y trataba de ayudarles en sus cosas. No importaba lo mal que se sintiera, todavía me frotaba la espalda cuando llegaba a la cama mientras trabaja incansablemente para sacar el contenido”, explicó Thompson. Previamente la experta en maquillaje había compartido con sus seguidores que no tenía planeado tener hijos en su vida, pero ahora que tiene a cuatro no cambiaría nada y siempre mencionaba lo agradecida que está con ellos y su familia.

Tributos

El triste mensaje que compartió Puffin en la cuenta de Mel lo concluyó mencionando su enorme talento: “Todo el mundo sabe lo talentosa que era como artista y con sus valiosos conocimientos, pero los más cercanos a ella saben lo maravillosa que era. Habría hecho cualquier cosa para ayudar a cualquiera sin pensarlo dos veces, Ojalá la tuviera de vuelta”, concluyó el esposo de la youtuber. Pero la familia de la joven no fue la única en dedicarle bellas palabras, ya que reconocidas caras en la industria de la belleza como Lisa Eldrige y Hindash quienes son de los maquilladores de celebridades más conocidos del mundo se unieron al sentido pésame.