¿Fan de Starbucks? Entonces no debes perderte la semana con más beneficios del año para miembros de Starbucks Rewards

Algo que siempre agradecemos como consumidores son las recompensas que tenemos al convertirnos en fieles seguidores de una marca en particular. Hoy en día existen distintos programas de lealtad que nos permiten acumular puntos para luego redimirlos o enterarnos de promociones exclusivas antes que nadie. Estas son algunas de las cosas que amamos, que disparan nuestros niveles de dopamina y que nos hacen desarrollar un vínculo aun mas estrecho con las marcas que consumimos.

Starbucks lo ha entendido muy bien y está consiente de lo que sus seguidores buscan, por lo que a partir hoy y hasta el 26 de septiembre, llevarán a cabo la semana con más beneficios de todo el año para los miembros de Starbucks Rewards, su programa de lealtad. Durante estos días, tienen una de las promociones más atractivas y a la que podrás acceder durante esta semana.

Los clientes registrados en el programa Starbucks Rewards podrán acceder, del 20 al 26 de septiembre, a una promoción exclusiva en donde encontrarán sus bebidas favoritas de la barra de espresso a un precio especial.

PARA CLIENTES EXCLUSIVOS

Lo primero que debes hacer para acceder a estos beneficios, que son solo para miembros de Starbucks Rewards, es descargar la app de Starbucks y registrarte. Del 20 al 26 de septiembre, con este sencillo paso, podrás disfrutar de una variedad de bebidas grandes a solo $35. Además de la promoción exclusiva para esta semana, al convertirte en un miembro registrado accedes a opciones increíbles como una bebida gratis en tu cumpleaños, acceso antes que nadie a las nuevas bebidas y lanzamientos de temporada, pagar desde el celular y recoger en tienda y, por supuesto, acumular estrellas con cada compra que después puedes intercambiar por bebidas o alimentos participantes.

El Caramel Macchiato Helado es una de las opciones que encontrarás en Starbucks a precio especial por tiempo limitado.

UN MUNDO DE POSIBILIDADES Y SABORES A TU ALCANCE

Como habrás podido darte cuenta, el gran beneficio durante esta semana será la oportunidad de adquirir (y descubrir) la gran variedad de bebidas tamaño Grande a solo $35. Dentro de las bebidas participantes por supuesto encontrarás los espresso americano, lattes o cappuccinos, pero ¿por qué no aprovechar el momento y convertirte en un catador experto al descubrir otras bebidas que también se encuentran dentro de la promoción? Entre ellas destacan el Chip Frappuccino; el Caramel Macchiato Helado o caliente -depende de tu antojo-, el Latte Macchiato o si lo prefieres un Mocha Frappuccino. Todas estas opciones seguramente te dejarán con ganas de más y son opciones ideales para probar durante esta temporada. Si quieres saber más detalles de la promoción y de las bebidas participantes ingresa a: https://www.starbucks.com.mx/customer-service/Terminosycondiciones

Los amantes del chocolate encontrarán en el Chip Frappuccino la bebida perfecta para saciar su antojo.

Si eres miembro de Starbucks Rewards no olvides visitar tu tienda más cercana y disfrutar de esta semana llena de recompensas junto a tu café favorito y si aún no formas parte no olvides descargar la app y regístrate para que puedas acceder a este y más beneficios.