Encuentran cuerpo que encaja con la descripción de Gabby Petito

La vida de viajeros sin duda se ha convertido en una de las tendencias más populares entre los jóvenes. Las parejas más aventureras se lanzan a viajes extensos recorriendo los lugares más emblemáticos de países o incluso del mundo entero. Pero desafortunadamente varios de esos viajes han acabo en tragedia. Así fue el caso de Gabby Petito, la joven de 22 años, originaria de Long Island, la cual de forma misteriosa fue reportada como desaparecida, después de haberse aventurado a un road trip por Estados Unidos junto con su prometido Brian Laundrie. Lamentablemente, el FBI declaró que se encontró un cuerpo que coincide con la descripción de la joven influencer en el Parque Nacional de Grand Teton en Wyoming.

Después de varios días de investigación y búsquedas, el pasado domingo, durante una de las conferencias de prensa que se llevaron a cabo en relación con el caso de Gabby, se informó que se encontró el cuerpo que podría ser de Gabrielle. De acuerdo con los datos proporcionados por el agente Charles Jones, del FBI el cuerpo va a requerir una identificación forense total para poder confirmar de forma definitiva si se ha encontrado a Gabby Petito. Según explicó el agente Jones, la familia de la joven ha sido notificada del descubrimiento y se les informaron los siguientes pasos. Por el momento no se ha determinado la causa de muerte, pero se espera que para el martes se tengan las respuestas concretas.

Desaparición de Brian Laundrie

El joven de 23 años y prometido de Gabby, había sido declarado como una ‘persona de interés’ en la investigación de la desaparición de Petito. Sin embargo, no existen pruebas de que haya sido el responsable del delito, por lo que no fue acusado de ninguna forma. De acuerdo con los datos proporcionados por la familia de Gabby y por investigadores del caso, Brian había regresado solo a su casa el 1 de septiembre y se negó a hablar con la policía. Recientemente Brian también ha desaparecido de forma misteriosa, ya que desde el pasado 14 de septiembre no ha sido visto por nadie, incluyendo a sus padres. El FBI había desplegado a más de 50 agentes, perros de servicio y drones de la más alta calidad en una amplia reserva natural en donde supuestamente podría encontrarse Brian, el cual ahora es el principal sospechoso en la investigación, sin embargo, han detenido su búsqueda.

Después de que se hallara el posible cuerpo de Gabby, el FBI detuvo a los padres de Brian. La casa de los Laundrie fue declarada como ‘escena del crimen’ y actualmente está acordonada y siendo investigada por agentes, mientras que los Chris y Roberta, los padres del novio de Petito, fueron llevados por la policía. La filial de Tampa Bay de la FBI, hizo una declaración en su cuenta de Twitter en donde explicaron que los agentes están ejecutando una orden de registro autorizada por la corte en la casa de los padres de Brian ya que es relevante para la investigación del caso de Gabby. Sin embargo, los investigadores han declarado que por el momento no se puede proporcionar más información o detalles del caso ya que se trata de una investigación activa.