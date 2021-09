Stonehenge será sometido a sus primeras reparaciones en más de 60 años

Sin duda nuestro planeta está lleno de cosas asombrosas. Gracias a los avances en los estudios y tecnologías, hemos logrado conocer un poco más sobre los misterios que la historia nos ha ido dejando en el camino. Así como las personas se aventuran a viajes largos alrededor del mundo para conocer todas las maravillas de la cultura y tradiciones de cada país, también somos admiradores de los viajes en el tiempo ya sea a través del arte o hasta los esqueletos de los dinosaurios, que con sus gigantescas dimensiones y sus espectaculares características físicas nos siguen sorprendiendo. En esta ocasión el viaje en el tiempo es protagonizado por uno de los monumentos más emblemáticos y misteriosos del planeta y las importantes obras de reparación a las que será sometido Stonehenge.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

El hombre que se hizo una prueba de ADN por diversión y descubrió que uno de sus hijos no es de él

El hombre que ganó la lotería meses después de haber perdido su empleo por la pandemia

El sitio oficial de English Heritage, informó que los trabajos en las piedras comenzaron el día de hoy. El equipo de profesionales se encargará de reparar todas las grietas y agujeros en los megalitos prehistóricos de Stonehenge. Según los datos proporcionados en la cuenta de twitter de English Heritage, estas obras son consideradas como los mayores trabajos de conservación del sitio en más de 60 años. Debido al tamaño de las famosas piedras, no será una tarea fácil. Los trabajadores tendrán que utilizar andamios de aproximadamente 6 metros de altura y el objetivo principal es restaurar de tal forma las imperfecciones para que no se vuelvan a necesitar obras durante el resto del siglo, informaron los expertos de English Heritage.

¿Por qué se realizan obras de mantenimiento?

“Cuatro mil quinientos años de ser golpeado por el viento y la lluvia han creado grietas y agujeros en la superficie de la piedra, y este trabajo vital protegerá las características que hacen de Stonehenge un lugar tan distintivo”, explicó la conservadora principal del monumento en el sitio web. Los viajeros no deberán preocuparse por cierres de la magnifica estructura ya que los trabajos se realizarán a la vista de todos los turistas. La última restauración que se hizo en el lugar fue en 1958 en donde varias piedras caídas se colocaron en su lugar y se utilizaron materiales como el mortero de concreto el cual en esta ocasión será sustituido por mortero de cal, este material impedirá que las grietas aumenten de tamaño y con esto se logrará mantener todo el esplendor de las piedras de más de 4,500 años. Los trabajos se llevarán a cabo del 14 al 25 de septiembre y los visitantes podrán ver todo el proceso y si tienen dudas los restauradores van a resolver cada una de ellas.

¡Libre de crueldad! El Senado ha prohibido la experimentación cosmética en animales

Estas reparaciones no sólo marcarán la historia del sitio, sino que también la del británico, Richard Woodman-Bailey de 71 años. En 1958, cuando Richard tenía sólo 8 años, su padre era el arquitecto y encargado principal de los trabajos de restauración de las pierdas. Al acabar el proyecto los restauradores le pidieron al entonces pequeño Woodman colocar en el lugar una moneda del año para conmemorar el suceso. Este año, después de que Richard viera la foto que se publicó en el sitio web del English Heritage, no tardó en ponerse en contacto con ellos y después de una plática, los encargados de las obras decidieron invitar a Woodman-Bailey a colocar ahora una moneda del 2021 abajo de la misma pierda para no perder esa increíble tradición.