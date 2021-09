¿Por qué la reaparición de Steve de las Pistas de Blue ha hecho llorar a tantos?

Ha sido una semana llena de eventos y noticias inesperadas, desde la llegada de dos tiernos pandas gemelos hasta el temblor que nos agarró desprevenidos y nos volvió a impactar con el espectáculo de luces de terremoto. Pero la naturaleza no ha sido la única en sorprendernos esta semana, ya que Nickelodeon, de la mano de Steve Burns, el primer conductor del programa estrella de nuestra niñez, nos dieron probablemente uno de los mejores regalos del año. Las Pistas de Blue regresaron a nuestras vidas con un entrañable mensaje por parte de Steve.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

¿Cuánto tardas en recuperar el sueño perdido?

¿Encontrar tu match perfecto? Ahora podrás conectar con personas que tienen tus mismos intereses

Han pasado 25 años del estreno del programa favorito de todos de la niñez. El programa infantil Las Pistas de Blue, se estrenó el 8 de septiembre de 1996 y muchos de nosotros no podíamos esperar para ayudarle a Steve y a Blue a descubrir nuevos misterios cada mañana. Para los fieles seguidores de este dúo la repentida salida de Steve fue un momento muy triste, pero tuvieron que pasar casi dos décadas para que el conductor favorito de nuestro niño interior reapareciera con una disculpa, una explicación y un mensaje que dejó llorando a miles de fans alrededor del mundo y logró que cualquier rencor guardado se haya olvidado por completo.

Un viaje en el tiempo

La cadena Nickelodeon el pasado 8 de septiembre, sorprendió al niño que todos llevamos dentro: “Hola, ¿tienes un segundo? ¿Recuerdas que cuando éramos más jóvenes solíamos correr y pasar el rato con Blue, encontrar pistas, hablar con el Sr. Sal, enloquecer con el correo y hacer todas esas cosas divertidas?”, comenzó el mensaje que desde los primeros instantes nos dejó cautivados con la sorpresa, pero jamás nos esperamos lo que seguía. “Y luego, un día yo llegué como: ‘Oigan, ¿adivinen qué? Importante noticia…me voy. Este es mi hermano Joe, tu nuevo mejor amigo.’ Después me subí a un autobús y me fui, y no nos vimos en un muy buen rato”, explicó Steve durante el video.

Instantes después el protagonista de Las Pistas de Blue admitió que: “Me di cuenta que eso estuvo un poco abrupto. Solo me levanté y me fui a la universidad, que por cierto, fue bastante desafiante pero genial, porque tuve que mentalizarme e ir paso a paso. Y ahora hago un montón de cosas que quería hacer”. Hasta ese momento todos estábamos bastante tranquilos y sólo nos emocionó volver a ver a Steve y entender por qué nos abandonó en el 2002. “Ahora mírense a ustedes, todo lo que han hecho y lo que han logrado en todo este tiempo”, con estas palabras comenzamos a sentir que se nos venían las lágrimas, pero pensamos que lograríamos contenerlas.

El hombre que ganó la lotería meses después de haber perdido su empleo por la pandemia

“Es increíble ¿verdad? Quiero decir, comenzamos con pistas ¿y ahora de qué se trata? Préstamos estudiantiles, trabajos, familias, y mucho de ello ha sido complicado ¿sabes? Sé que lo sabes. Quería decirte que nunca habría logrado hacer todo eso sin tu ayuda. De hecho, toda la ayuda que me diste cuando éramos más jóvenes aún me sigue funcionando y eso es súper genial. Supongo que sólo quería decirte, después de todos estos años, nunca te olvidé. Jamás. Y me alegra que sigamos siendo amigos, gracias por escucharme”, así fue como nos derritió el corazón nuestro primer mejor amigo de la infancia. Pero conociendo a Steve sabíamos que no nos iba a dejar sólo llorando, por lo que no olvidó recordarnos: “Por cierto, te ves estupendo, lo que sea que estés haciendo está funcionando”. Sin duda alguna fue la mejor forma de acabar este emotivo mensaje, con el que logramos viajar en el tiempo y despreocuparnos de la vida por unos instantes.