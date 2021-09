¿Cuánto tardas en recuperar el sueño perdido?

Existen un sinfín de razones por las cuales puedes pasar una mala noche y no recibir el descanso que necesitas. La pandemia ocasionada por el brote del coronavirus y sus variantes han sido el factor principal de la falta de sueño en los últimos meses. A pesar de que cada día se conoce un poco más sobre la enfermedad y se conocen más detalles como cuánto puede sobrevivir el virus en superficies, cuáles son las formas más comunes de transmisión y cuáles son las vacunas disponibles para protegerse del COVID-19, la incertidumbre, los cambios en el estilo de vida y la preocupación de contagiarse siguen alterando a las personas y esto ha ocasionado que la gente sufra más noches de insomnio, pensando que con alguna siesta por aquí y por allá podrá recuperarse, pero los científicos no están de acuerdo. Recientemente, el equipo de la Universidad de Cracovia en Polonia, reveló que no podemos recuperar el sueño perdido entre semana durante el fin de semana y después de diez malas noches, el cuerpo podría tardar aproximadamente hasta una semana en recuperarse.

¿Cómo se hizo el estudio?

En varias ocasiones nos hemos quedado hasta tarde viendo un maratón de nuestra serie favorita, inventando escenarios ficticios en nuestras mentes y hecho muchas cosas en vez de aprovechar las horas para tener un descanso adecuado durante la noche, pensando que mañana, pasado o incluso durante el fin de semana recuperaremos las horas de sueño perdidas. Sin embargo, una de las preguntas principales que se hicieron los investigadores de la universidad polaca fue ¿es posible recuperarse de la falta de sueño? Para para brindar respuestas a los estudios y poder calcular cuánto tiempo llevaría esta recuperación, el equipo de la Universidad Jagellónica se encargó de reclutar y estudiar a 13 voluntarios.

Las 13 personas se vieron expuestas a 10 noches de sueño interrumpido y descanso de mala calidad. Durante ese lapso los voluntarios respondieron varias encuestas y durante una semana completa, posterior a las pesadas noches sin un descanso propio, respondieron a más encuestas usando sensores en las muñecas para brindar los resultados de los estudios. Para obtener los resultados más exactos posibles, los 13 voluntarios fueron sometidos de forma diaria a electroencefalogramas (EEG), los cuales se encargan de registrar la actividad eléctrica del cerebro. De acuerdo con Jeremi Ochab, quien es el líder del equipo de investigadores, existen muchos estudios previos que se han enfocado en el impacto de la falta de sueño, pero esta, publicada en la National Library of Medicine, ha sido la primera investigación en comprobar que se requiere más de una semana de excelente descanso nocturno para que los tiempos de reacción del cuerpo y la recuperación de la memoria vuelvan a sus niveles óptimos,

Importancia del sueño

Durante el estudio se logró comprobar que después de diez malas noches, se requiere una semana de muy buen descanso para que la velocidad de las reacciones del cerebro y del cuerpo regresen a la normalidad, sin embargo, la memoria y otras funciones del cuerpo pueden seguir manifestando ritmos y rendimiento inferiores a los necesarios. Se ha logrado confirmar con estudios recientes y el actual que la falta de sueño, especialmente en periodos largos, suele provocar cambios en el ritmo circadiano (el cual está encargado de los cambios en las características físicas y mentales que ocurren en el transcurso del día), perdida del estado de alerta de las personas, menor capacidad de atención y problemas de memoria.