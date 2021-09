Daniel Días se retira como el nadador paralímpico más exitoso de la historia

La fiesta deportiva más esperada y la que se ha vivido por más de un mes en la capital japonesa está por finalizar. La ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 se acerca con gran velocidad, pero las sorpresas y emociones no paran. México ha tenido una excelente participación en la decimosexta edición de la justa veraniega y ha logrado llegar a las 300 medallas paralímpicas acumuladas en la historia de estos eventos deportivos y el talento y pasión de mexicanos como Amalia Pérez, Jesús Hernández y Eduardo Ávila fueron la clave para el éxito. Pero los deportistas aztecas no han sido los únicos en poner en alto el nombre de su país, ya que Daniel Dias, el nadador estrella de Brasil, concluyó su exitosa carrera deportiva en tierras japonesas nada más y nada menos que con 3 medallas de bronce.

El nadador más exitoso de la historia paralímpica

Originario de Campinas, Brasil, de 33 años se despidió del deporte en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Después de una larga pero sumamente exitosa carrera deportiva, Daniel cerró su participación en las competencias acuáticas acumulando 3 medallas paralímpicas más a su extensa colección. El atleta brasileño antes de su llegada a la capital nipona ya había logrado colgarse 24 medallas en Juegos Paralímpicos, incluidas 14 preseas de oro en previas apariciones. Logró su debut paralímpico a los 20 años en las competencias de Pekín 2008 en donde impresionó a todos al llevarse 9 medallas de las cuales 4 fueron de oro, 4 de plata y una de bronce. En los siguientes juegos paralímpicos en Londres 2012 consiguió 6 preseas doradas, en las competencias que se llevaron a cabo en su país natal en Río 2016 tampoco desilusionó a sus fanáticos ya que se posicionó en cuatro ocasiones en el primer lugar, tres en el segundo puesto y dos en el tercero.

El pasado 12 de enero, a través de sus redes sociales, Dias anunció su retiro del deporte, pero confirmó que su participación en Tokio 2020 sería la culminación de su legendaria trayectoria. Sin duda esta noticia le partió el corazón a todos sus seguidores, pero Daniel mencionó en su comunicado que quería que su despedida fuera un momento de gran alegría y en las competencias que se llevaron a cabo no defraudó a nadie ya que se retiró con 3 bronces más ganados en sus cuatros Juegos Paralímpicos. “Esta decisión de retirarme fue tomada hace un tiempo, pero confieso que hablar de eso hace que mi corazón lata más rápido. No quiero que sea una despedida triste. Será un momento de mucha alegría, muchas sonrisas. Quiero pasar más tiempo con mis hijos. He renunciado a muchas cosas y he echado de menos a mis hijos mientras crecían, caminaban y decían sus primeras palabras”, reveló el atleta paralímpico en sus redes sociales.

Nacido con los brazos y piernas sin desarrollar, Daniel cuenta con una discapacidad de quinto nivel de los 10 que tienen las disciplinas acuáticas paralímpicas, a pesar de su discapacidad se ha convertido en el nadador más galardonado en la historia de la natación paralímpica y mundial ya que también ha conseguido colgarse 40 medallas mundiales de las cuales 31 han sido de oro y 33 medallas de Juegos Panamericanos de donde se ha marchado invicto. “Somos diferentes. Esto es muy importante que lo entiendan, pero también somos iguales. En los logros, en los entrenamientos, en tratar de alcanzar nuestros sueños. No creo en el término paratleta, yo soy un atleta”, dijo la leyenda brasileña durante una entrevista para la BBC.