Ed Asner, quien nos emocionó con su participación en UP, fallece a los 91 años

La magnifica creación de Pixar, UP: Una Aventura de altura, ha sido una de las películas que más han conmovido a las personas alrededor del mundo y es la favorita de muchos. El clásico de Pixar ha sido el protagonista de varios de los momentos más enternecedores, de los mejores disfraces para Halloween y sin duda el responsable de muchas risas. Lamentablemente, Edward Asner, mejor conocido como Ed Asner, la leyenda televisiva y el actor que le dio vida a uno de los personajes favoritos de la cinta falleció el pasado domingo 29 de agosto, en Tarzana, California, a los 91 años.

El actor estadounidense que alcanzó la fama con su icónico papel como el periodista Lou Grant en la serie de la década de los setenta The Mary Tyler Moore Show fue el protagonista de muchos programas televisivos y películas. La noticia de su lamentable fallecimiento se dio a conocer a través de medio locales de Estados Unidos y sus familiares. De acuerdo con los informes, Asner murió en paz y en su hogar de causas naturales. “Lamentamos decir que nuestro amado patriarca falleció esta mañana en paz. Las palabras no pueden expresar la tristeza que sentimos. Con un beso en la cabeza. Buenas noches, papá. Te amamos”, con este emotivo mensaje se dio a conocer la noticia a través de la cuenta oficial de Twitter del actor. Según su publicista, Ed estuvo rodeado del amor de familia durante los últimos días.

Trayectoria de Ed Asner

Asner es considerado como una de las leyendas más grandes de Hollywood. Es el actor más premiado de la historia de los Emmys al haber sido galardonado con 7 estatuillas. Su interpretación del jefe Lou Grant en la icónica 'sitcom' The Mary Tyler Moore Show, la cual se proyectó en las pantallas de las familias estadounidenses durante 7 años en la década de los setenta, le otorgó tres premios Emmy como mejor actor de reparto en serie de comedia y dos como mejor actor principal en la secuela de su programa, la cual fue basada en su personaje. En 1976 ganó otro Emmy por su trabajo en la miniserie Rich Man, Poor Man y en 1977 por la miniserie Roots.

Originario de Kansas City, Missouri, de una familia de inmigrantes judía, Edward comenzó su carrera como actor de teatro y fue hasta 1957 que llegó a las pantallas de los hogares de las familias estadounidenses, en 1960 debutó en Broadway en la obra Face of a Hero, en donde compartió el escenario con el reconocido comediante Jack Lemon y en 1962 logró su primera aparición en pantalla grande en Kid Galahad. Uno de sus personajes más conocidos del cine es el gruñón Mr Fredericksen de la cinta Up: Una aventura de altura, quien al final derritió a todos los espectadores con su enorme corazón y su historia de amor. Ed Asner también participó en proyectos como Mr. Novak, Hawaii Five-O, Not Another B Movie, Cobra Kai, Modern Family, Grace And Frankie, entre otros. Pero su grandeza no sólo se demostró en la pantalla, ya que también perteneció al sindicato de actores SAG-AFTRA durante seis décadas, y fue el presidente de esta durante 1981 y 1985. En el 2001, le fue otorgado el premio a los logros de vida por parte del Screen Actors Guild.