Invirtieron todos sus ahorros en la casa de sus sueños, sin saber que compraron un edificio en ruinas

Para muchas parejas, el comprar una casa en la que puedan establecerse y formar una familia no es una decisión que se deba tomar a la ligera, sobre todo cuando se tiene un presupuesto un tanto limitado y las opciones son pocas. En esa situación se encontraban Callum Hunter y su novia Claire Segeren, una pareja que había tomado la decisión de comenzar una nueva vida juntos y establecerse en Escocia, específicamente en Glasgow, a pesar de que ambos solo habían estado una sola ocasión en esta ciudad, pues él es originario de Inglaterra y ella de Canadá. Sin embargo, ambos tenían trazado el plan perfecto, pues ya habían visto una hermosa casa en esta ciudad, por la cual estaban dispuestos a luchar en una subasta, sin imaginar que las cosas serían un poco distintas y que sus planes no saldrían como ellos lo esperaban.

De acuerdo con Call, que ha concedido una entrevista a The Guardian, el apartamento del que su novia y él se habían enamorado necesitaba algunos ajustes, nada que con un poco de trabajo y amor no se pudiera resolver. Lo mejor de todo, es que el precio de salida era de 10 mil libras esterlinas (poco más de 270 mil pesos mexicanos), y el límite de la ilusionada pareja era de 40 mil libras (poco más de un millón de pesos). Fue así que Call tomó la decisión de acudir a la subasta, teniendo en mente su objetivo: conseguir la casa de sus sueños y pelear por ella hasta las últimas consecuencias.

Sin embargo, la suerte ese día no estaba de su lado, pues para empezar, los subastadores hablaban muy rápido y tenían un acento muy marcado, lo que le dificultaba a Call entender lo que ellos decían. Afortunadamente, un folleto en su asiento contenía los detalles de cada lote, mientras que una pantalla detrás del escenario mostraba el número correspondiente a cada uno, por lo que todo pintaba para ser fácil. “Me preparé para que estallara una guerra de ofertas: nuestro límite era de 40 mil, así que esperaba que ganar, aunque tuviera que luchar por ella”, comentó a The Guardian. Justo en el momento en el que se ofertaría la propiedad en la que Call y su novia estaban interesados, surgió un cambio de último minuto, del cual Call no logró darse cuenta, pues además la pantalla con la que se iba guiando comenzó a fallar.

El pavor se apoderó del hombre, casi inmediatamente después de haber lanzado su oferta y ver que nadie más se había lanzado por ella. Además, las palabras de la persona que estaba a su lado, le hicieron ver que había cometido un gran error. “No podía creerlo cuando nadie intentó superar mi oferta inicial (que era de 10 mil libras). Entonces sucedieron algunas cosas a la vez: el mazo cayó, la pantalla se encendió y el tipo que estaba a mi lado me preguntó al oído: ‘Amigo, ¿has visto ese lugar?’”. Fue entonces que Hunter se dio cuenta que en lugar que la propiedad que tanto había soñado los días anteriores, terminó por comprar una casa en Dunoon, una localidad cerca de Glasgow. Intentaron conocer más sobre su nueva propiedad a través de Google Maps y solo tuvieron acceso a una vista parcial de inmueble. Ellos mantían la esperanza de que su compra no sería tan decepcionante. Sin embargo, cuando por fin estuvieron frente a frente con su nueva casa, todo pintaba para ser un desastre pues a la entrada había un letrero en el que se podía leer: “Peligro, manténgase alejado”.

¿Qué fue lo que compraron?

La casa en cuestión era una construcción de poco más de 125 años de antigüedad y había estado abandonada por muchos años, por lo que su estado no era el mejor, pues estaba llena de grafitis y moho. Por si esto no fuera suficiente, la pareja en realidad solo había adquirido la mitad del inmueble, por lo que tuvieron que pasar otros seis meses para que pudieran adquirir el edificio en su totalidad. A pesar de todos los contratiempos por los que han pasado, Cal y Claire no se han dado por vencidos y han logrado verle el lado amable a su situación. Tanto así que han instalado un remolque a las afueras de su nuevo hogar, y desde 2019 se han dedicado de lleno a restaurar por completo su nueva casa, un proceso que han documentado en redes sociales, en donde se ha ido haciendo de su fama. “Si tuviera la oportunidad de volver a esa subasta, levantaría la mano por esta casa, sin duda”, aseguró Cal, dejando en claro que a pesar de todo lo que han pasado, no se arrepiente de su error.