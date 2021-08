El nadador sirio que perdió una pierna salvando la vida de un amigo en la guerra y hoy está en los paralímpicos

Sin duda alguna, los Juegos Paralímpicos siempre traen consigo las historias más inspiradoras en voz de sus protagonistas. Tal es el caso de Ibrahim Al Hussein, joven atleta de alto rendimiento originario de Siria -un país que se ha visto envuelto en un conflicto bélico muy fuerte-, que perdió una de sus piernas mientras le salvaba la vida a uno de sus amigos, quien dentro de este contexto de guerra, había sido herido por un francotirador. Y aunque el sueño del nadador de convertirse en un atleta olímpico parecía truncado en ese momento, al final logró reponerse y hoy se prepara para participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, representando a la delegación de refugiados por segunda ocasión consecutiva.

"Fue muy duro, es difícil explicarlo con palabras. No era vida. No podíamos movernos por la ciudad, no podíamos salir de la ciudad, no teníamos electricidad ni agua, no nos llegaba comida... Todos los días había algún bombardeo cerca nuestro, era aterrador", relató el nadador en una charla organizada por Airbnb, sobre los años que vivió en medio de la guerra civil de su país, la cual estalló en 2011. "Tampoco podía entrenarme, porque no teníamos permitido salir de nuestras casas. Fue el comienzo de los años más duros en Siria", agregó el deportista, haciendo referencia a su sueño de conseguir la gloria olímpica, algo que desde niño había estado en su mente, pues quería seguir los pasos de su padre, quien también fue un atleta que participó en las olimpiadas.

En ese clima de crisis político-social, uno de sus amigos fue herido por un francotirador que amenazaba con matarlo. Fue en ese momento cuando la vida de Ibrahim cambió para siempre, pues en un acto de completa humanidad, y sabiendo que su propia vida corría peligro, el joven nadador decidió salvar a su amigo. “Me gritaba: ‘ayúdame, ayúdame’. Nunca olvidaré esos momentos en los que lo estaba viendo morir frente a mí mientras me pedía auxilio. Sabía que si iba podían dispararme, pero decidí hacerlo porque nunca me habría perdonado dejarlo morir en medio de la calle”, relató.

Fue así que acudió a donde estaba su amigo para darle los primeros auxilios, cuando una bomba estalló cerca de él, destrozándole la pierna derecha. “No entendía qué estaba pasando. La presión de la bomba, el humo, la atmósfera… Tuve heridas en el pecho, en los brazos y en mis dos piernas. Vino gente a ayudarme tras escuchar el sonido de la bomba”, recordó, asegurando que dentro del contexto en el que se encontraban, era difícil encontrar la atención médica adecuada, pues los hospitales estaban desbordados. “Todos sufrimos heridas y cada uno de nosotros perdió algo. Yo perdí la pierna derecha y también necesité que me colocaran placas de metal en mi pierna izquierda, mi nariz y la cuenca del ojo izquierdo", explicó.

¿Cómo se convirtió en atleta paralímpico?

Los siguientes tres meses Ibrahim los pasó en una silla de ruedas, abatido y deprimido, creía que el fin de sus sueños había llegado. Sin embargo, algo en él despertó sus ganas de salir de la situación en la que estaba, por lo que de inmediato buscó la forma de salir de su país en busca de una atención médica adecuada y así poder seguir con su vida lejos de la guerra. Fue así que llegó a Turquía, en donde deambuló de ciudad en ciudad hasta llegar a Estambul, donde finalmente pudieron atenderlo y consiguió una pierna prostética, la cual fue de poca ayuda, pues se desarmaba después de un rato de caminar. Fue así que decidió embarcarse a la isla griega de Samos, donde pasó 16 días en un campo de refugiados. Con ayuda de otras personas que se encontraban en ese lugar, logró llegar a Atenas donde finalmente consiguió la ayuda que necesitaba. Además, retomó la natación y de hecho pudo entrenarse en la alberca olímpica de Atenas 2004. Fue así que poco a poco fue ganando reconocimiento, a tal punto que en Río 2016 logró ser el abanderado de la delegación de refugiados y hoy se prepara para participar por primera vez en Tokio 2020.