Primera medalla de México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

Tan sólo unas cuantas horas después de la gran inauguración que dio el inicio a la decimosexta edición de los Juegos Paralímpicos de verano, la capital japonesa ha coronado a atletas de 24 países con una o varias medallas olímpicas. Tal y como lo vivimos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los cuales concluyeron hace dos semanas, los países que ya lideran el medallero olímpico son Australia con un total de 10 medallas, China con 8 preseas y el Comité Paralímpico Ruso no se queda atrás con 6. Pero durante la madrugada de este miércoles, México logró acumular su primera medalla de las competencias y Fabiola Ramírez fue la heroína.

La sirena mexicana

El Centro Acuático de Tokio 2020 vuelve a llenarse de adrenalina y emociones con el comienzo de las pruebas de los atletas paralímpicos. Aquí es donde la deportista mexicana Fabiola Ramírez le ha dado al país su primera medalla de la justa veraniega. La originaria de Aguascalientes logró quedarse con la tercera posición en la final de los 100 metros dorso, clasificación S2, con esto acumulando la primera presea de bronce para México. Fabiola logró un tiempo de 2:36:54 el cual la puso por detrás de la japonesa Miyuki Yamada quien con un tiempo de 2:26:18 se coló a la segunda posición y Yip Pin Xiu, la representante singapurense quien se llevó el oro tras haber logrado la prueba en 2:16:61.

Momentos después de su actuación, el Comité Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) entrevistó a la representante mexicana en donde con alegría comentó: “Llegué a la meta y vi el tablero y no me la creía, hasta que voltee a ver a los entrenadores y me dicen ´¡Sí, es tuya, es tuya!’. Me quedé con el pecho atorado de la emoción, quería llorar, fue una emoción grandiosa. Yo siempre decía ‘cuando yo gane una medalla cómo voy a llorar, voy a estar feliz’, pero ahora sé que sí se llora de felicidad”.

Logro histórico

La deportista de 31 años ha logrado hacer historia. Comenzó a practicar el deporte a los 15 años y tras haber competido en Pekín 2008 en donde finalizó en las posiciones 9 en 50 metros dorso y 11 en 50 metros libre y tras su participación en Río 2016 la cual la llevó a la décima posición en los 50 metros dorso y la doceava en los 100 metros libres, Fabi llegó con todo a Tokio 2020 en donde logró conseguir su primera medalla olímpica. Pero también logró hacer historia para la Federación Mexicana de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral ya que también es la primera presea que acumulan. Sin embargo, su participación en Tokio no ha finalizado ya que todavía tiene dos pruebas por delante, los 100 metros estilo libre y los 50 metros dorso. “Voy a seguir dando lo máximo para dejar siempre en alto el nombre de México y de las mujeres mexicanas”, mencionó durante su entrevista con la CONADE la nadadora mexicana.

El Comité Paralímpico Mexicano (COPAME) de forma instantánea y con mucha emoción hizo público el logro de la representante mexicana en redes sociales y la felicitó por este gran logro, la CONADE tampoco perdió ni un segundo y con orgullo publicó el momento en el que recibe la medalla Fabiola. Por su parte, la directora general del Comité Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, quien acompaño a la delegación mexicana hasta Tokio, se acercó a la atleta para dedicarle una palabras después de la ceremonia de premiación.