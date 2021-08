La mujer que logró reencontrarse con el bebé que le quitaron 66 años antes

Tal y como lo hemos visto en varias ocasiones, la edad no es un obstáculo para hacer realidad los sueños. Más si se trata de ayudar a un ser querido en momentos complicados o reunirse con alguien que pensaste que jamás volverías a ver. Así fue el emotivo caso de Issy Carr, la mujer de 86 años, quien después de 66 años logró reencontrarse con su hijo, al cual se vio obligada a dar en adopción tras su nacimiento. Su imparable búsqueda también le ayudó a descubrir que tiene una nieta, la cual también se encontraba en búsqueda de su padre.

Nacida en el condado británico de Yorkshire, Issy Carr fue obligada por sus padres a dar en adopción a su recién nacido bebé en 1955. Durante una entrevista con la agencia noticiera South West News Service (SWNS), Carr mencionó que sus padres le habían prometido que se olvidaría rápido del bebé: “Mi madre me dijo que pronto me olvidaría de él, pero nunca lo hice. Lo amé de inmediato y lo llamé George. Nunca perdoné a mis padres”. Poco después del nacimiento del pequeño a la madre de 20 años no le permitieron ni ver ni abrazar a su hijo y se lo arrebataron. “Se lo llevaron rápidamente y nunca más lo volví a ver”, mencionó Issy en la entrevista y dijo que su madre le explicó que el bebé le iba a impedir encontrar marido lo cual le iba a perjudicar la vida.

¿Cómo encontró a su familia?

Al salir del hospital no perdió el tiempo y comenzó la búsqueda de su hijo arrebatado y no paró hasta encontrarlo. Issy explicó que fueron 66 largos años y que nunca dejó de pensar en su recién nacido y nunca se rindió. En el momento que se enteró de la existencia de los bancos de ADN vio la luz al final del túnel. Tras una prolongada investigación y búsqueda, la mujer se llevó una gran sorpresa cuando se dio un resultado positivo. El servicio de ascendencia en línea ancestry.com lanzó una muestra compatible con la de una mujer australiana de 43 años. Se trataba de su nieta Kym Carthew, quien resultó que también estaba buscando a su padre. “Me ha encantado encontrar a mi abuela, ha sido algo tan inesperado”, mencionó Kym al corresponsal de SWNS.

Sin embargo, este inesperado encuentro no fue el final de esta emotiva historia. Las dos mujeres unieron fuerzas y continuaron con la búsqueda de George. Poco tiempo después descubrieron que la familia adoptiva del bebé le cambio el nombre Keith y se mudaron con él a Australia cuando tenía 15 años. La búsqueda también les proporcionó una dirección, a la cual Kym no dudó en acudir junto con su esposo Jamie. Al llegar a la casa, la nieta de Issy, realizó un par de preguntar al hombre que abrió la puerta y al asegurarse que era el indicado, le dijo que ella era su hija y que además ha encontrado a su madre biológica.

Lamentablemente los tres no han podido tener una reunión en persona debido a las restricciones que existen en Australia derivadas de la pandemia ocasionada por Covid. Pero han aprovechado cada momento posible para tener video llamadas y recuperar todos los momentos que se han perdido durante estos 66 años. Keith y Kym esperan con ansias que bajen las medidas de seguridad en su país para poder volar al Reino Unido y abrazar a su madre y abuela.