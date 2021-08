Naomi Osaka se quiebra ante la prensa durante su retorno al US Open

Tras la repentina retirada del torneo Roland Garros el pasado mayo durante el cual se negó a dar entrevistas para proteger su salud mental y por lo cual fue fuertemente multada, Naomi Osaka, demostró su valentía y se sentó de nuevo en frente de los reporteros en su regreso a los torneos de Grand Slam. La semana de la joven de 23 años inició con su primera conferencia de prensa desde mayo, previa a su reaparción en competencia desde los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en donde de forma desafortunada quedó eliminada de forma rápida de la lucha.

El Western & Southern Open en Ohio se convirtió en el escenario perfecto para hablar de sus declaraciones sobre la salud mental. Durante la primera conferencia de prensa la joven atleta recibió muchas preguntas al respecto que contestó sin problemas, sin embargo, no logró contener sus lágrimas ante una pregunta por parte del corresponsal Paul Daugherty, del Cincinnati Enquirer. El reportero del New York Times Ben Rothenberg, quien estuvo presente durante el zoom de la tenista con la prensa, publicó en su cuenta de Twitter que Naomi había comenzado a responder las inquietudes de los corresponsales de buena forma: “Naomi Osaka en su primera conferencia de prensa normal desde mayo. Más o menos cuatro preguntas pasaron sin problemas, Naomi iba bien. Luego, alguien del Cincinnati Enquirer le hizo una pregunta bastante agresiva sobre cómo se beneficia de un perfil de alto nivel en los medios, pero no le gusta hablar con los medios. Osaka trató de participar, pero después de su respuesta comenzó a llorar”.

La respuesta de Naomi

Tal y como lo mencionó el reportero del New York Times, Osaka empezó de excelente forma la entrevista que ocurrió en el Western & Southern Open. Durante el diálogo con Daugherty la joven trató de permanecer calmada e incluso se defendió de la pregunta del corresponsal: “Cuando dices que no estoy loca por tratar con ustedes, ¿a qué te refieres?”, contestó Osaka a la agresiva pregunta. “Sólo puedo hablar por mí misma, pero desde que era más joven he tenido mucho interés de los medios sobre mí, y creo que es por mi experiencia y por cómo juego… Soy una jugadora de tenis. Por eso mucha gente está interesada en mí. Realmente no puedo evitar que haya algunas cosas que tuiteo o algunas cosas que digo que se conviertan en artículos de noticias… No estoy muy segura de cómo equilibrar las dos partes. Lo estoy averiguando al mismo tiempo que tú, diría”, concluyó la ganadora de cuatro Grand Slams y fue ahí cuando no aguantó las lágrimas.

Rothenberg, como lo menciona en su perfil, consideró que el tema de la pregunta no fue malo, sino el tono agresivo con el que se realizó la pregunta fue el detonante. La conferencia de prensa fue pausada por el moderador de la Women´s Tennis Association (WTA) y Osaka salió de la habitación. Pero la tenista japonesa se recuperó pronto y con una disculpa hacia los presentes, regresó para poder acabar la sesión con los reporteros. A pesar de que haya sido, en general, una buena primera conferencia de prensa, el agente de Naomi, Stuart Duguid, se dirigió a los medios de comunicación para defender a la deportista: “El ´bully´ del Cincinnati Enquirer es la razón de por qué las relaciones entre jugadores y medios están tan tensas en este momento. Todos los que estaban presentes en zoom estarán de acuerdo en que su tono era totalmente incorrecto y su único propósito era intimidar. Comportamiento realmente espantoso. Y esta insinuación de que Naomi le debe su éxito fuera de la cancha a los medios de comunicación es un mito”.