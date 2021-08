¿Quiénes recibirán una tercera dosis en Estados Unidos?

Ha pasado un año y medio desde que comenzó la pandemia y poco a poco se van haciendo avances para lograr vencer al virus que ha azotado al mundo. De forma sistemática, a nivel internacional se llevan a cabo los programas de vacunación que buscan ganar la batalla contra las variantes que van surgiendo. Pero, mientras este proceso va avanzando, se empiezan a definir nuevas situaciones, como ha sido el caso de Estados Unidos, en donde la FDA ha autorizado una tercera dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna para las personas vulnerables. A la par de esta decisión, el encargado de la crisis sanitaria en el país vecino, el Dr. Anthony Fauci, ha apuntado a que no se pueden descartar los refuerzos de la vacuna de forma indefinida, un poco como funciona la vacuna de la influenza, pero que la tercera dosis marcará la diferencia para saber qué podrá pasar en el futuro.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

En Estados Unidos, Pfizer recibe la autorización de emergencia para su vacuna en niños mayores de 12 años

El CEO de Pfizer explica los refuerzos que se anticipan para su vacuna

De momento, este jueves, la directora de Centers for Disease Control and Prevention, anunció que la tercera dosis de las vacunas de Moderna y Pfizer estará disponible para personas inmunocomprometidas con afecciones de moderadas a severas, 28 días después de que hayan recibido su segunda vacuna. En este muy reducido listado de personas se ha incluido a individuos con trasplantes de órganos y algunos pacientes con cáncer, señalando que se trata solamente del 3% de la población estadounidense. Esto se ha decidido ante la situación que enfrentan personas con ciertas afecciones que no les permiten desarrollar la respuesta inmune ante la inoculación como sucede regularmente. Según los estudios que se han realizado, una tercera dosis podría ser la solución ante esto.

“El país ha entrado a otra nueva ola de la pandemia de Covid-19, y la FDA está especialmente consciente de que la gente inmunocomprometida está en un riesgo particular de enfermedad severa. Después de una exhaustiva revisión de la información disponible, la FDA ha determinado que este pequeño grupo de gente vulnerable se podría beneficiar de una tercera dosis de Pfizer-BioNTech o Moderna…La acción de hoy permite a los doctores aumentar la inmunidad en ciertos individuos inmunocomprometidos que necesitan una protección extra contra el Covid-19”, explicó la Dra. Janet Woodcock, de la FDA. En Francia, Israel y Alemania se han tomado decisiones similares para las personas que tienen una baja respuesta inmune. A pesar de esto, hasta el momento, no se ha recomendado una tercera dosis para la población en general, pues se siguen realizando estudios para determinar su necesidad, sobre todo de frente a la variante Delta.

¿Te ha salido un bulto en el cuello o la axila tras la vacuna de la COVID-19?

¿Serán necesarios los refuerzos indefinidos?

Fue durante una entrevista con CNN, que Anthony Fauci fue cuestionado sobre la tercera dosis y los refuerzos indefinidos: “Sabemos mucho más de lo que sabíamos al principio, pero, obviamente, tenemos que ser humildes de frente al virus”. El doctor continuó explicando cómo se encuentran realizando estudios sobre la tercera dosis: “La buena noticia sobre esto es que la aceleración en la respuesta sube. O sea, mucho mejor de lo que pasa con las dos dosis juntas. En otras palabras, sube y sube y luego, si le das un refuerzo, sube más. No lo sé a ciencia cierta, pero podría significar que induzcas una respuesta que sea lo suficientemente fuerte -o duradera- que tal vez no tendrías que preocuparte por lo que la gente está preocupada, de necesitar un refuerzo cada año aproximadamente”.

“Espero que ese nivel de elevación de la respuesta que veremos con el refuerzo, nos dé un poco de campo de juego para no necesitar un refuerzo a menudo. Pero tengo que ser, como te dije, somos humildes y modestos sobre esto. No sabemos la respuesta a eso”, dijo, refiriéndose a la cautela que deben de guardar antes de tomar una decisión definitiva en cuanto a la necesidad de un refuerzo anual como sucede con la vacuna de la influenza.