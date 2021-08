La renuncia del gobernador de NY en medio de acusaciones de conducta inapropiada

Nueva York se ha visto en el ojo del huracán desde el año pasado debido a cómo se vivió ahí la crisis por la pandemia. El manejo de la crisis sanitaria dio también una especial difusión a su gobernador Andrew Cuomo, quien ha vuelto a acaparar los titulares pero por una situación muy diferente. Ha sido esta mañana cuando hizo pública su renuncia después de que hace una semana se diera a conocer el reporte de la Fiscal de Nueva York Letitia James, sobre las distintas acusaciones de acoso sexual que había en su contra.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana, Cuomo dijo: “Un Nueva York duro es un Nueva York que ama, y yo amo a Nueva York y los amo a ustedes. Y todo lo que he venido haciendo está motivado por el amor. Y nunca quisiera dejar de ser útil de alguna manera. Y pienso que dadas las circunstancias, la mejor manera en la que puedo ayudar ahora es haciéndome a un lado y dejar que el gobierno vuelva a gobernar”. Será en 14 días cuando su renuncia se haga efectiva y sea reemplazado por Kathy Hochul, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Estoy de acuerdo con la decisión del Gobernador Cuomo de renunciar. Es lo correcto y en el mejor interés de los neoyorkinos. Como alguien que ha servido en todos los niveles del gobierno y es la siguiente en la línea de sucesión, estoy preparada para liderear como la gobernadora 57 del estado de Nueva York”.

La investigación en su contra

A lo largo de los últimos meses se dieron a conocer distintas acusaciones de conductas inapropiadas por parte del gobernador. En el reporte de la Fiscal se retomaron los testimonios de 11 mujeres, a quienes Cuomo mencionó en su discurso, diciendo que las había ‘ofendido’.

“Me conocen, soy un neoyorkino, nacido y crecido (aquí), soy un luchador. Mi instinto es luchar contra esta controversia porque en verdad creo que está motivada políticamente. Creo que es injusto y no es verdad y creo que demoniza una conducta (lo que) no es sustentable para la sociedad. Si pudiera transmitir los hechos a través del frenesí, los neoyorkinos entenderían. Pero cuando tomé mi juramento como gobernador, me volví un luchador, pero un luchador para ti y es tu mejor interés al que debo servir. Esta situación, con su trayectoria actual, generará meses de controversia política y legal. Eso es lo que va a pasar”, explicó sobre su decisión de renunciar a pesar de siempre haber negado las acusaciones.

“El reporte dice que acosé sexualmente a 11 mujeres, la reacción fue enfado. Como debía ser. Sin embargo, fue falso. Mis abogados han revisado el reporte y han detectado varios problemas y fallas que deberían preocupar a todos los neoyorkinos. Cuando hay una falta de justicia, es una preocupación para todos. La acusación más seria que se hizo en mi contra no está basada en hechos creíbles. Hay una diferencia entre supuesta conducta inapropiada y concluir una falta sexual. Esto no significa que no haya 11 mujeres a las que en verdad ofendí. Existen y por eso me disculpo profunda, profundamente”.

Al final de su mensaje, Cuomo se dirigió a sus tres hijas, diciendo: “Su papá cometió errores y se ha disculpado y ha aprendido de ello. De eso se trata la vida”. Previo a su renuncia, la abogada de Cuomo retomó algunas acusaciones en su contra dando una explicación diferente de los hechos.

