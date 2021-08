La influencer que lucha por su vida tras un accidente en Bali

La vida de Kaitlyn McCaffery cambió en un abrir y cerrar de ojos, la aspirante a influencer se encontraba en Bali, documentando su viaje, cuando se vio involucrada en un accidente en motoneta del cual no se sabe mucho. Desgraciadamente, debido a las lesiones que sufrió, se encuentra en estado de coma en el país asiático, mientras que su familia intenta desesperadamente llegar a ella. Debido a las restricciones sanitarias, de momento, sus familiares no han podido desplazarse Indonesia, pero su intensión es llevarla a California. Para lograrlo, han comenzado una recaudación en GoFundMe con el nombre Help Bring Kaitlyn Home! que afortunadamente va por buen camino.

El mensaje de ayuda

“Nuestra hermosa amiga, hermana, hija y nieta, Kaitlyn McCaffery, sufrió un accidente horrible en Bali, Indonesia el 31 de julio del 2021. Tuvo un terrible accidente en motoneta mientras regresaba a su departamento. Dos jóvenes la encontraron en una carretera remota, sola, inconsciente, lastimada y sangrando. Sin su ayuda, definitivamente hubiera muerto”, comienza el mensaje que ha compartido su familia, “Kaitlyn actualmente se encuentra en coma en un hospital de Denpasar, Bali. Sufrió una lesión traumática en el cerebro además de otras lesiones serias. Ha sido un reto comunicarnos con el equipo del hospital debido a la inmensa barrera del idioma. ¡Kaitlyn está luchando por su vida!”.

“Debido a las estrictas restricciones por el Covid-19, el gobierno indonesio ha negado las repetidas solicitudes de su familia de viajar a Bali para estar con Kaitlyn. Afortunadamente, Kaitlyn tiene muchos grandes amigos que están a su lado en Bali y están proviendo a la familia de actualizaciones a cada hora. Su familia está haciendo todo lo posible para llegar a Bali. Aunque Kaitlyn fue inteligente al comprar un seguro médico internacional, la compañía se ha negado a pagar el traslado a California”, según explican el usar una compañía con la experiencia suficiente para hacer el viaje, costaría alrededor de 250,000 dólares.

En esta recaudación se están pidiendo donaciones para poder trasladar a la joven a su país. Según sus publicaciones en Instagram, justamente el día de su accidente Kaitlyn cumplía 2 meses en el país asiático cuando sucedió el accidente. Solamente un par de semanas antes de que esto sucediera, Kaitlyn contaba en el perfil de su negocio, cómo se movía alrededor de Bali en moto y daba algunos tips sobre cómo se maneja en aquel lugar, sin imaginar lo que sucedería.

Afortunadamente, la recaudación se encuentra a apenas unos miles de dólares de alcanzar su meta, con 237 mil dólares recaudados hasta este momento con más de 3,200 personas apoyando la causa. Amante de los viajes, en los últimos años, Kaitlyn ha visitado 55 países, documentando sus visitas a través de su perfil de Instagram. Antes de su mudanza a Bali y una breve parada en casa, la joven había trabajado durante año y medio en un yate que la llevó a distintos destinos.