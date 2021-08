¡Felices 35! El panda más longevo del mundo celebra su cumpleaños más especial

Un cumpleaños siempre es motivo de celebración. Y más cuando se trata de un ejemplar de una especie en peligro de extinción como lo son los pandas. Es por eso que en el zoológico Ocean Park en Hong Kong se encuentran de manteles largos, pues uno de sus pandas recientemente ha cumplido años. Sin embargo, la celebración es doble, pues el festejado, llamado An An, ha llegado a los 35 años, por lo que se ha convertido en el panda macho bajo el cuidado humano más longevo del mundo.

Como era de esperarse, el tierno ejemplar de panda gigante ha sido consentido por sus cuidadores con algunos de sus bocadillos favoritos como brotes de bambú y frutas. Además, al ser una ocasión doblemente especial, An An recibió como regalo un delicioso pastel helado creado por Haagen-Dazs, el cual sin duda fue su favorito, según lo que se puede observar en las fotografías que el zoológico ha compartido en sus redes sociales.

De acuerdo con Ocean Park, los 35 años de An An son equivalentes a los de una persona que tiene 105 años, por lo que sin duda ha sido toda una celebración que el tierno panda haya llegado a esta edad. Y es que se sabe, que un panda en su hábitat natural suele vivir un promedio de 20 años, mientras que la esperanza de vida de uno que vive bajo el cuidado humano aumenta, pues llegan a vivir poco más de 30 años. Es por eso que el cumpleaños de An An ha sido tan importante para todo ellos, pues ha superado ya por mucho el promedio de vida.

El guapo cumpleañero, llegó al zoológico de Hong Kong como parte de un regalo que China le hizo al gobierno de esa región en 1999. An An llegó acompañado de Jia Jia, quien fue su compañera por muchos años. Desafortunadamente la panda murió en 2016, a la edad de 38 años. En aquel entonces, Jia Jia era considerada como la panda gigante viviente más longeva del mundo, un título que hoy ostenta su compañero.

El estado de los pandas en el mundo

De acuerdo con el colectivo ambientalista WWF, se estima que en el mundo quedan alrededor de mil 800 pandas en libertad, principalmente en los bosques de bambú en las montañas de China. Además, alrededor de 600 ejemplares de esta especie viven en zoológicos y centros de cría en todo el mundo. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica a los pandas gigantes como "vulnerables".

A pesar de lo complicada que suele ser su reproducción, en los últimos meses han sido varios zoológicos los que han dado la bienvenida a crías de pandas gigantes. A principios de junio, un panda en Malasia dio a luz a su tercer cachorro. Por otro lado, en agosto de 2020, otra panda dio a luz en el zoológico de Washington DC a una pequeña panda que tiene enamorados a todos, y de la cual se puede saber más a través del sitio Panda Cam, en donde es posible ver el día a día de la recién nacida.