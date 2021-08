La emotiva razón por la que la clavadista de 14 años ansiaba ganar el oro

A pesar de que se acerca el fin de las competencias, la emoción de Tokio 2020 todavía no acaba. A lo largo de estas dos semanas los atletas nos han sorprendido con su fortaleza, pasión y amistad. Los jóvenes han demostrado que son el futuro de los deportes al arrasar en la mayoría de las pruebas. Algunos nos han demostrado que su mayor inspiración viene de la familia, y en esta ocasión la madre de Quan Hong Chan, la clavadista de tan sólo 14 años, fue la que le ayudó a conseguir la victoria.

Haciendo historia

Este jueves dentro del Centro Acuático de Tokio 2020 se vivió algo extraordinario en las pruebas finales de los clavados de la plataforma de 10 metros. No fue de gran asombro que la ganadora haya sido una de las representantes de la delegación china ya que han dominado esta prueba desde Londres 2012. Sin embargo, este año una tímida niña de 14 años no sólo venció a todas sus contrincantes con una diferencia de puntos abismal, sino que logró hacer historia al obtener calificaciones perfectas en varios de sus saltos. Los siete jueces quedaron asombrados con sus habilidades y en dos de sus cinco ejecuciones le dieron la calificación más alta posible, un 10 perfecto por parte de todos. Por lo que no fue de sorpresa para nadie que haya roto el récord anterior de 447.70 puntos con su nueva marca de 466.20 acumulados.

La emotiva historia detrás de la medalla

La emocionante historia de esta joven atleta no termina con su victoria en sus primeros Juegos Olímpicos. La adolescente sin duda regresa a China como toda una heroína, pero a nosotros nos conquistó con la historia que hay detrás de su gran logro. Una de las razones principales por las cuales celebra tanto este oro olímpico es su madre. La medalla de esta prueba, como lo dijo en la conferencia de prensa posterior a su actuación, se la dedica a su mamá, quien sufre de una grave enfermad causada por un accidente: “quiero ganar suficiente dinero para mantenerla”. Esta respuesta derritió el corazón de todos los presentes y continuaron a preguntarle cómo es que quiere lograr eso, a lo que la clavadista respondió: “Escucho a mi entrenador con mucha atención, sigo sus instrucciones con mucho cuidado”. La trágica eventualidad de la madre de Hong Chan sucedió en 2017, cuando iba de camino a trabajar donde estuvo involucrada en un accidente automovilístico. Toda la familia ha aportado para lograr su pronta recuperación, sin embargo, se están quedando sin fondos, por lo que Quan está haciendo todo lo posible para apoyarlos.

Al finalizar la prueba y después de postularse como la absoluta ganadora de los clavados de la plataforma de 10 metros, la atleta se convirtió en el centro de atención. Durante la conferencia de prensa recibió muchas felicitaciones y muchas preguntas. Lo que más enterneció a los periodistas fue la sencillez y la dulzura de Quan al contestar cada pregunta: “No creo que sea un prodigio. No soy muy brillante. No me va bien en los estudios. Me haces todas estas preguntas y solo tengo la mente en blanco”, respondió de forma alegre la atleta a uno de los periodistas.